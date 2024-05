Pas non plus exempt de tout reproche une semaine plus tôt sur l’essai casquette de l’Union Bordeaux-Bègles qui a valu à son capitaine Grégory Alldritt une sacrée gueule de bois, le Rochelais Jules Favre a su faire à son tour preuve d’un opportunisme à la Damian Penaud à un moment crucial du duel remporté face à Pau samedi soir (25-23).

On s’attendait à ce qu’il nous sorte la célébration du berceau. Comme Dillyn Leyds deux mois plus tôt face à Paris, dans la foulée de la naissance de son premier enfant. Tellement "surpris" par cet essai cadeau que personne, ni lui-même, n’a vu venir, en cette 71e minute qui a fait basculer l’étriqué duel, Jules Favre a finalement zappé dans la précipitation de laisser une première empreinte ovale à sa petite Raphaële, née le 3 mai. "J’ai oublié de faire la célébration… P***, je vais me faire engueuler à la maison, en rigolait samedi soir le centre-ailier juste avant de rentrer au bercail. Catastrophique… Vous mettrez un petit mot pour dire que je regrette." C’est fait.

Le Stade rochelais n'a pas brillé mais a assuré l'essentiel, ce samedi face à Pau.



Le film du match \ud83d\udc49 https://t.co/BDrgY0F5OR pic.twitter.com/lzwS5pyOVN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 18, 2024

"J’ai fait une Damien Penaud"

Que sa compagne soit indulgente, s’il y a bien un essai que papa Jules ne s’attendait sans doute pas à marquer, c’est celui-ci. Pris de court par ce sauvetage de pénaltouche de Roudil et ce ballon remis… dans sa propre course vers l’en-but. Et ce une semaine après avoir assisté en première loge au déboulé tant commenté de Damian Penaud venu aplatir un anodin ballon au nez à la barbe de Grégory Alldritt. "J’ai fait une Damian Penaud avec un peu mois de gaz, un peu moins de km/h, s’en amuse l’opportuniste rochelais. Samedi dernier, j’ai dit à Greg : "Ça arrive, ça arrive". Il m’entend mais il me dit : "Je suis cramé." Je le vois 10m devant moi et je me dis : "Il va y aller, on ne va pas y aller à deux comme des nases (rires)." Il ne pensait pas que Damian arrivait aussi vite. La prochaine fois, je ferai l’effort pour lui." En attendant, il s’en est inspiré, de "Cheval", pour inscrire un essai en or massif. Que le clan Favre, célébration ou pas, n’est pas près d’oublier.