A l’issue du match à fort enjeu remporté par La Rochelle face à Pau hier soir (25-23, 24e journée de Top 14), le manager de la Section Sébastien Piqueronies avait en travers le fait de jeu intervenu juste avant le troisième essai rochelais, portant le score à 25-9.

Il a répété à maintes reprises, hier soir dans la salle de presse du Stade Marcel-Deflandre, être "excessivement fier du comportement" de ses joueurs. Fier, mais aussi "très frustré", Sébastien Piqueronies. Notamment par ce fait de jeu litigieux intervenu une poignée de secondes avant l’essai casquette de Jules Favre (71e), qui a rendu le manager de la Section Paloise "bouillant" en bord pelouse.

"Pour moi il y a une action déterminante, une action qui sème le chaos et sur laquelle il y a une non-décision (arbitrale) terrible et qui pour moi décide d’un écart au score considérable, même si l’on revient fort après. Je suis très surpris que sur le plaquage ou la tentative de plaquage sur le cou de Lekima (Tagitagivalu), l'action ne soit pas checkée. D’autant plus que M. Gasnier – qui a plutôt été très bon – siffle un hors-jeu qui n'y est pas", regrette le technicien, jugeant haut le geste défensif de Will Skelton et licite l’interception en suivant de Youri Delhommel.

Un bonus bienvenue

"Le jeu parait arrêté et, pendant ce temps-là, La Rochelle joue une pénal’touche et on prend un essai… Ça aurait pu être carton jaune et pénalité pour nous. C'est quand même terrible. Cette action, pour moi, a semé le chaos, insiste Sébastien Piqueronies, non sans décolérer. Si mes joueurs ont communiqué avec l’arbitre ? Oui mais ça n'a pas fonctionné. Mais j'imagine que l'arbitre était très bien relayé avec son « TMO », a très bien fait un travail d'équipe et visiblement ce travail d'équipe a statué que cette non-décision était logique. On va en discuter mercredi."

Le manager béarnais n’en est que plus "fier" de la réaction de ses hommes, venu décrocher un bonus défensif sur la sirène alors que la Section Paloise était menée 25-9 à cinq minutes du terme. "Ce n’est pas anodin, à Deflandre. Un point, ça veut dire qu’on avance. Je pense que ce point aura beaucoup de valeur à la fin. Les résultats de nos concurrents directs sont plutôt désavantageux sur ce week-end mais il nous reste deux cartouches et dix points sur la table avec un déplacement à Auxerre (face à Racing) et une réception (Perpignan) au Hameau. Mais charge à nous de prendre un maximum de points sur ces dix possibles."