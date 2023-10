Face à la presse, le manager du RCT ne s’est pas enflammé après le succès bonifié de son équipe face à Oyonnax (41-7). Il a notamment pointé le manque de patience de son équipe dans le dernier tiers du terrain.

Comment analysez-vous cette nette victoire ?

Il y a de bonnes choses. Il y a des choses moins bonnes notamment sur les franchissements. On a manqué de patience. C’est dommage car on ne fait pas le plein de confiance. On a manqué de patience. On a voulu marquer de suite. En première période, heureusement qu’on a un rebond favorable sinon Oyonnax aurait pu prendre l’avantage à la marque. La conquête a été bonne, bravo à la mêlée et à nos gratteurs. La défense a été plutôt. On a récupéré des ballons. On a su perturber cette équipe.



Comment expliquez-vous ce manque de réalisme ?

On a voulu marquer de manière trop rapide. Les joueurs n’ont pas joué depuis un moment. Oyonnax aurait pu aussi marquer plus d’essais. On a rectifié le tir en deuxième période. On doit continuer. On ne peut pas accepter d’être moyen sur cet aspect du jeu. On savait que les premières ne sont jamais parfaites. Il y a eu des petites erreurs. On retombe sur un début de championnat. On craignait cette équipe. Ils vont bien figurer dans ce Top 14. Ils ont beaucoup d’atouts, même si c’est ce soir ils ont été en difficulté dans plusieurs secteurs. On a beaucoup de travail entre nous. On s’est concentré sur notre groupe. Ce groupe a besoin de grandir en tant qu’équipe, on ne peut pas accepter d’être moyen dans certains secteurs malgré le score. On doit encore monter le niveau.

Dominateurs sans partage, les Toulonnais n'ont fait qu'une bouchée d'Oyonnax.



Le film du match > https://t.co/ytQh7PdREo#RCTOYO pic.twitter.com/AGxsJDC0bv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

On ne vous voit pas trop avec le sourire…

Je vais profiter, mais je veux basculer. C’est une semaine à six jours, avec une intensité différente. Perpignan a perdu chez lui, je ne vois pas un match simple. Je m’intéresse à mon équipe, à mes joueurs. Mardi on va basculer rapidement sur ce déplacement.

Un petit mot sur le retour de vos internationaux...

Ils ont été bons. Je n’ai pas hésité à les mettre, on s’est expliqué sur ce qui était mieux. Ils enchaînent. Ils couperont plus tard. Pour Gabin, il marque, et c'est toujours bon pour les ailiers. C'est un addict des essais. Il a besoin de temps de jeu, même s'il a manqué, à l'image de l'équipe, de patience. Ce n'était pas un manque d'humilité, mais de patience.