Pour cette première journée post-Coupe du monde, la 4e du Top 14, le RC Toulon pouvait compter sur les retours de la majorité de ses mondialistes, Charles Ollivon et Gabin Villière en tête. Les joueurs de Pierre Mignoni ont parfaitement géré ce match de reprise, avec une large victoire contre le promu Oyonnax (41-7), avec le bonus offensif en prime, devant son public à Mayol.

Pour cette 4e journée de Top 14, la première après la Coupe du monde, la réception du promu Oyonnax semblait être l'affiche parfaite pour une reprise sereine. Le RC Toulon alignait d'entrée la majorité de ses mondialistes; Gabin Villière, Charles Ollivon, Duncan Paia'aua parmi les titulaires, Jiuta Wainiqolo, Ben White et Jean-Baptiste Gros sur le banc. Pour son deuxième match de la saison à Mayol, les joueurs de Pierre Mignoni n'ont pas tremblé, prenant les choses en main rapidement et le score grâce à un essai de pénalité dès la 6e minute, à la suite d'une pénaltouche. Pourtant réduits à 14, les Oyomens ont réagi en réduisant la marque grâce à un essai de Loïc Credoz. Après un quart d'heure de jeu, le suspense était entier (13-7, 17e).

Dominateurs sans partage, les Toulonnais n'ont fait qu'une bouchée d'Oyonnax.



Le film du match > https://t.co/ytQh7PdREo#RCTOYO pic.twitter.com/AGxsJDC0bv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

Les Toulonnais vont prendre l'ascendant minutes après minutes sur des Oyomens impuissants, et sans réponse face à la puissance des Toulonnais. Grâce à Gabin Villière, Toulon rentrait aux vestiaires avec un avantage conséquent à la mi-temps (20-7). La deuxième période ne sera qu'une formalité et les joueurs de Pierre Mignoni ont inscrit trois essais grâce à Le Corvec, Tuicuvu et un deuxième essai de pénalité. Une victoire bonifiée qui permet à Toulon de remonter provisoirement dans le top 5, avec 10 points. Repartis bredouilles de Mayol, les Oyomens descendent à la 13e place du championnat, avec 4 points.

Oyonnax paye son indiscipline

Oyonnax était venu pour faire vaciller le RCT, le constat de fin de match est terrible pour le promu. Une mêlée surclassée, la barre des 20 pénalités concédées franchie, trois cartons jaunes reçus... Avec une telle indiscipline, les joueurs d'Oyonnax ne pouvaient pas espérer repartir avec un résultat de Mayol, face à des joueurs aussi expérimentés, à l'image d'un Baptiste Serin qui a tout fait pour sanctionner cette indiscipline. La séquence du match a eu lieu à la 55e minute : mêlée à 5 mètres de l'en-but d'Oyonnax en faveur de Toulon. Les Toulonnais savaient leur supériorité en mêlée, et sous la baguette de Serin, ont appuyé là où ça faisait mal, forçant l'arbitre à sanctionner constamment la mêlée d'Oyonnax. Une séquence très longue, qui aura duré près d'un quart d'heure pour jouer cette mêlée, une séquence qui s'est soldée par deux cartons jaunes et un essai de pénalité. Symbole d'un match catastrophique des Oyomens.

Retour gagnant pour Villière

Doublé dans la hiérarchie des ailiers par Louis Bielle-Biarrey en équipe de France, on attendait de voir Gabin Villière sous les couleurs de Toulon, lui qui avait faim de temps de jeu et de ballons. L'ailier est apparu bien en jambes, disponible comme à son habitude, et surtout décisif sur le deuxième essai du RCT, au soutien de Luc pour inscrire son premier essai de la saison. Avec plus de réussite, il aurait même pu inscrire un doublé. "Ça faisait quatre mois qu'on n'avait pas joué ensemble, ça fait du bien de retrouver le groupe. Maintenant, il faut tout donner pour faire une belle saison avec Toulon. Ça fait plaisir d'avoir marqué aujourd'hui", déclarait-il souriant aux micros de Canal+, en fin de match.

