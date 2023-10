En zone mixte, l'ailier du XV de France s'est confié sur son retour à la compétition, et la déception liée à la coupe du Monde.

Comment analysez-vous ce retour ?

Ça fait beaucoup de bien ! Je suis fier de revenir au club et de représenter Toulon, et ce public. Aujourd’hui, on marque cinq points. On valide un bon match. Oyonnax est capable d’emmerder du monde. Le travail est fait, on est fiers.



Vous avez retrouvé le goût de l'en-but...

C’est un plus de marquer un essai, ce n’est pas ce qui fait que c’est bon match. C’est la manière qui fait plaisir, on a été propres. Toutes les équipes ne prendront pas cinq points contre Oyonnax. Il y a du positif, et du plaisir. On est restés dans le jeu programmé. On a attendu les occasions. On a eu de la précipitation sur certains coups, mais on a été pragmatiques. C’est chouette de concrétiser des actions de trois-quarts. C’est assez difficile de pouvoir le faire dans les matchs. Ça fait partie du job d’ailier ! C’est chouette de se trouver et de prendre du plaisir.

Dominateurs sans partage, les Toulonnais n'ont fait qu'une bouchée d'Oyonnax.



Vous n'aviez pas marqué en Top 14 depuis le 22 avril 2022... Avez-vous pensé à cette statistique ?

Je n'ai pas pensé à ça. J’ai été arrêté plusieurs mois, dans une période assez compliqué. À chaque match, je reste à ma place pour apporter quelque chose au groupe. Si c’est des essais, c’est parfait.

Est-ce que ce retour fait partie de votre deuil de cette coupe du Monde ?

C’est un processus global. Il faudra du temps pour digérer. Ce n’est pas en une ou deux semaines qu’on va digérer ça. Il faudra des années pour digérer la coupe du Monde. On mettra du temps à digérer ça définitivement pour être honnête. C’est une blessure de s’être arrêté dans ce parcours. Il faut s’engager avec le club. On a des objectifs à venir, et ces quatre mois avec l’équipe de France vont nous servir pour le club. On va s’accrocher.