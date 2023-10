Les All Blacks se sont imposés 28-24 face à l'Irlande dans un quart de finale mémorable. Les Néo-Zélandais sont donc désormais en demi-finale et affronteront l'Argentine, un match dont ils sont évidemment les favoris pour les journalistes du Midi Olympique présents à l'émission ViàMidol.

Certes le France-Afrique du Sud reste dans nos mémoires... Mais il ne faut pas oublier le sublime affrontement de ce samedi soir entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, le triple vainqueur contre l'outsider, numéro un Mondial mais qui n'avait jamais remporté le moindre quart de finale d'une Coupe du monde. Les All Blacks se sont imposés 28-24 après une grosse performance et rejoignent les demies, où ils affronteront l'Argentine, qui s'est qualifiée aux dépens du pays de Galles.

Après la défaite contre la France lors du match d'ouverture de la compétition, les All Blacks ont largement dominé la Namibie, l'Italie puis l'Uruguay avant, donc, de battre une des meilleures équipes irlandaises de l'histoire. Les Néo-Zélandais seront donc les favoris de cette demie et même, plus globalement, de la compétition, selon les journalistes du Midi Olympique présents sur le plateau de ViàOccitanie.