Extrêmement fier de ses troupes, le troisième ligne et capitaine de la Nouvelle-Zélande Sam Cane - héroïque lors du quart de finale remporté ce samedi face à l'Irlande - a insisté sur la confiance et la sérénité qui règnent actuellement dans le groupe all black.

Mesurez-vous la fierté que vous avez apporté au peuple néo-zélandais ?

Je pense que nous nous en rendons compte quand on finit le match et qu’on regarde la foule. Je cherchais certaines personnes et je voyais la joie dans les yeux des fans, de ma famille et de tous ces gens qui fait l’effort de venir nous soutenir. Aujourd’hui, c’est beau aussi d’aller sur les réseaux sociaux, de voir tous les messages de soutien. Je tiens juste à remercier tout le monde. On ressent à quel point les Néo-Zélandais sont heureux au pays et c’est un bonheur de les faire sourire ce dimanche matin.

Les All Blacks sont réputés pour leur attaque et leur capacité à marquer des essais. Mais comment jugez-vous votre défense, qui fut héroïque sur cette dernière séquence de cinq minutes, avec 37 phases de jeu ?

Oui, quel final incroyable pour aller chercher cette demi-finale ! Trente-sept phases… C’était presque aussi long que… (Il coupe) Je n’étais plus sur le terrain mais je crois n’avoir jamais vu une période de défense aussi longue dans ma carrière. Et tous les gars étaient là les uns pour les autres. Très clairement, notre défense nous a fait gagner ce match. L’histoire montre que les équipes championnes du monde sont celles qui étaient les plus fortes en défense. Mais notre performance dans ce secteur, nous la construisons depuis un certain temps. Cela doit absolument être notre marque de fabrique, afin de nous étalonner pour l’avenir.

Pouvez-vous nous parler de la détermination et de la force mentale de votre groupe ?

En fait, la clé, elle a été dans la semaine de préparation. Elle a été fantastique et nous a donné beaucoup de confiance. Je sentais une aura, une sérénité dans le groupe. Même dans le car, avant d’arriver aux vestiaires, c’était pareil. Quand on a un rôle de leadership, comme c’est mon cas, on observe et on espère que c’est une bonne chose. Mais, quoi qu’il arrive, nous savons comment nous voulons jouer et nous savons qui nous sommes. Tout cela a été créé et développé pour ce genre de rendez-vous justement. Je crois que nous nous sommes interdits d’être débordés par nos émotions sur le terrain. Même quand les Irlandais ont marqué, on savait comment arranger les choses. Nous n’avons jamais perdu confiance, notre seule idée était de garder le ballon et d’aller de l’avant.

L’an dernier, Peter O’Mahony vous avait violemment critiqué durant un test-match. Vous en êtes-vous servi comme levier de motivation à l’heure de recroiser sa route ?

Pas du tout, je n’en tirais aucune motivation. Nous savons très bien que l’Irlande possède certains joueurs qui aiment essayer de vous provoquer. Nous avons abordé ce match en étant conscients de cela, et nous n’étions concentrés que sur notre travail. Personnellement, je ne me suis occupé que de ce que j’avais à exécuter. Nous ne sommes pas tombés dans leur piège.

Côté irlandais, Jonathan Sexton a donc disputé le dernier match de sa carrière lors de ce quart de finale. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Il a connu tellement de réussite et de succès avec l’Irlande. C’est difficile de parler des autres joueurs. Chez nous, il y a aussi des mecs iconiques auxquels nous pourrions dire adieu en cas de défaite.... Je sais que leur objectif, avant de se retirer, est simplement de gagner cette compétition. Le plus important donc, avant de penser à eux, c’est le résultat. Mais je mesure combien cela doit faire mal à Sexton de ne pas avoir remporté ce match. Pour autant, il peut être très fier de sa carrière, de la trace qu’il va laisser. Avec l’Irlande, il a toujours été incroyable. En tout cas, cela fait longtemps que je l’affronte, et j’ai toujours pensé cela de lui. Il est si fort ballon en mains, dans sa prise de décision. C’est un véritable chef d’orchestre. Franchement, c’est formidable d’être resté à un niveau aussi élevé pendant autant d’années. Sans le connaître personnellement, je sais que cela témoigne de son caractère. Ça dit tout de lui. Félicitations Jonny pour ta carrière exceptionnelle.