Champion du monde de football 1998, Thierry Henry, actuel entraîneur des espoirs de l'équipe de France, a déjà gagné une Coupe du monde à domicile. Il comprend donc la détresse des joueurs du XV de France, notamment celle d'Antoine Dupont, un joueur qui l'a marqué.

12 juillet 1998, la France s'arrête de vivre puis, d'un coup, se retrouve unie comme jamais. S'ensuit des heures, des jours, de fête et de liesse collective. L'équipe de France de football est championne du monde à domicile. Un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Thierry Henry faisait partie des 23 à soulever le trophée le plus convoité dans le monde du ballon rond : "Gagner la Coupe du monde à la maison, j'ai eu la chance de le faire, c'est quelque chose d'exceptionnel." Et il n'aurait pas boudé son plaisir de voir le XV de France remporter le Mondial au même endroit, au Stade de France. On ne vous refait pas l'histoire, les Sud-Africains s'y sont opposés.

Alors que le capitaine Antoine Dupont, à chaud, s’est montré véhément quant à l’arbitrage de Ben O’Keeffe, son sélectionneur Fabien Galthié s’est voulu beaucoup plus mesuré.

La question qui fâche : l’arbitrage a-t-il fait basculer la partie ?https://t.co/mmjeYvWJxT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 15, 2023

L'ancien attaquant, interrogé en conférence de presse, comprend la déception des Bleus : "Une Coupe du monde à la maison, ce n'est pas tous les jours, continue Thierry Henry. Ce sont des mecs pas habitués à l'échec en club, que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe. Ce n'est pas évident... Il faut un suivi mental car c'est une grosse désillusion. Tu te prépares quatre ans pour ne pas y arriver, ce n'est pas facile vraiment... J'espère qu'ils arriveront à rebondir individuellement et en tant qu'équipe pour revenir de plus belle."

Fan de Dupont

À l'écouter, Thierry Henry semble bien aimer le XV de France. Et son chouchou est tout trouvé : "Ce n'est pas bien de sortir un joueur mais Antoine Dupont est exceptionnel. Il peut être un exemple pour tout le monde, comme pour Warren Zaïre-Emery (NDLR, joueur de l'équipe de France de football espoir et du PSG). Tu te pètes là (il montre avec son doigt le maxillo-zygomatique), tu reviens et tu lances toutes les attaques, car c'est lui qui arrêtait tout le monde, mettait sa tête partout. À la fin, il pleure, il montre qu'il est humain, que c'est un guerrier, qu'il a du talent, de la technique. Il nous a emballés. Bien sûr, le réveil a dû être compliqué, j'espère qu'ils ont dormi mais je n'y crois pas. Quand tu visualises un truc et que tu as envie d'aller le cherche et que tu rentres chez toi sans..."

Fair-play, l'ancien attaquant a voulu féliciter les Springboks. "Bravo à l'Afrique du Sud, achève l'ancien joueur d'Arsenal. On ne parlera pas de l'arbitre, car cela a déjà été fait. L'équipe de France merci, le coach, merci, mais Dupont, chapeau bas car donner son corps à la science, ce n'est pas évident. Il y a des séquelles de tout ça, mais il a donné son corps pour son équipe et pays. Quand je vois comme l'équipe qui se bat comme ça, je n'ai rien à dire."