La Nouvelle-Zélande et l'Irlande ont offert un match titanesque aux 80 000 supporters présent au Stade de France et plus largement tous les amoureux du ballon ovale. Un temps de jeu digne des plus grandes rencontres, des joueurs au diapason... Les statistiques de cette rencontre de folie !

Ce samedi soir le tableau noir a été remplacé par la pelouse verte, le maître a troqué sa blouse et sa craie contre un maillot blanc et un sifflet. Mais il faut rapidement reprendre les bonnes habitudes. Alors aujourd'hui c'est cours de statistiques ! 88 % Les Néo-Zélandais et les Irlandais se sont joyeusement rentrés dedans pendant 80 minutes. Le moins que l'on puisse dire c'est que les défenses ne se sont pas échappées. Les All-Blacks ont réalisé pas moins de 229 plaquages contre 159 pour les Irlandais. Au final, les deux équipes affichent un taux de réussite de 88% dans l'exercice. 38.46 Les professeurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord, 38 minutes 46 secondes selon World Rugby ou 41 minutes 54 secondes selon Opta ? Une chose est certaine, le temps de jeu effectif était élevé samedi soir au Stade de France, c'est même la rencontre ou le "ball in play", comme disent nos voisins d'outre-Manche, était le plus élevé de la compétition. 332 Les Irlandais ont réalisé 332 passes face aux All-Blacks. Jonathan Sexton a passé la balle 73 fois, soit plus que le demi de mêlée adverse, Aaron Smith (67). Rentré à 19 minutes du terme, à la place de Jamison Gibson-Park, Conor Murray a fait 47 passes. 0 L'Irlande n'a tout simplement pas eu de mêlée a disputé avec introduction en leur faveur. De leur côté les hommes de Ian Foster en ont eu cinq, toutes remportées. Ce chiffre montre évidemment l'adresse des hommes en noirs, qui n'ont donc pas commis d'en-avant durant la rencontre. Les statistiques marquantes. Rugbyrama 21 En difficulté et critiqué quand la crise battait son plein en Nouvelle-Zélande, Sam Cane a montré aux sceptiques qui il était réellement et qu'il fallait compter sur lui. Il a réalisé 21 plaquages face aux Irlandais, plus que n’importe quel autre joueur. Derrière les deux Irlandais Josh van der Flier et Tadhg Beirn en sont à 17. 169 Malgré la défaite Bundee Aki s'est encore montré à son avantage. Lui qui a fait 16 courses ballon en main pour un total de 169 mètres gagnés. Loin devant Richie Mo'unga et ses 102 mètres, premier joueur de son équipe dans ce secteur. 1 C'est le nombre de crampon qu'il restait à Jack Conan sur la légendaire dernière action qui a duré plus de cinq minutes en fin de match. Égarée en route, la chaussure a vécu cette folle fin de match quelque part égaré sur la pelouse, loin de sa sœur jumelle, elle bien accroché au pied de son propriétaire qui a continué a ferraillé jusqu'au coup de sifflet final.