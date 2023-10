L'Irlande est éliminée de la Coupe du monde et Jonathan Sexton a disputé le dernier match de son immense carrière. Après la défaite face aux All Blacks, ses coéquipiers et son sélectionneur lui ont rendu un vibrant hommage.

La cruelle élimination de l'Irlande en quart de finale de la Coupe du monde restera dans l'histoire comme le dernier match de l'immense carrière de Jonathan Sexton. À 38 ans et après 118 sélections, le meilleur réalisateur de l'histoire de l'Irlande tire sa révérence et ses coéquipiers lui ont rendu un vibrant hommage après la rencontre.

Jack Conan : "C'est à mes yeux le plus grand joueur irlandais de tous les temps"

Il mérite tant pour les sacrifices qu’il a fait, pour le joueur, l’homme et le leader qu’il est. Il représente tout ce qu’il y a de bon dans le rugby irlandais depuis près de deux décennies. Ne pas lui donner les adieux qu’il mérite est la chose la plus difficile à accepter. C’est à mes yeux le plus grand joueur irlandais de tous les temps pour tout ce qu’il a fait, et c’est une joie incroyable pour moi d’avoir pu jouer avec lui pendant tant d’années.

Peter O'Mahony : "Un honneur de leur dire au revoir"

C’est difficile de perdre ces gars-là dans ces circonstances (il évoque aussi Keith Earls). J’ai passé beaucoup de temps avec lui et Johnny. La plupart de mes capes ont été avec un des deux, si ce n’est toutes. Je me répète, c’est difficile de perdre des gars comme ça. Ils sont de grands personnages et d’immenses joueurs. Mais surtout, ils sont de bons amis à moi, le type de personnes qui vous soutiennent tout le temps. C’est un honneur de leur dire au revoir.

Jamison Gibson-Park : "Garder la tête haute pour fêter dignement la fin de leur carrière"

Leur départ (Keith Earls et Jonathan Sexton) est peut-être le plus dur à encaisser. On aurait tellement aimé pouvoir aller jusqu’au bout pour eux. Ils nous ont tellement donnés. On va essayer de garder la tête haute et de fêter dignement la fin de leur carrière internationale dans les prochaines 24 heures.

Andy Farrell : "un être humain exceptionnel"