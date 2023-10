Si Ardie Savea fut encore décisif dans la victoire des All Blacks face à l'Irlande, l'incroyable activité de Same Cane a aussi été déterminante. Tout comme le rôle primordial des trois frères Barrett. Voici les notes des Néo-Zélandais.

15 – Beauden Barrett 8/10

Il a encore prouvé qu’il demeurait un immense joueur, en offrant un récital toute la soirée. C’est notamment lui qui, d’une relance exceptionnelle plein axe, avec un subtile coup de pied par-dessus, fut décisif sur l’essai Fainga’anuku. Globalement, il a toujours effectué les bons choix (un franchissement et trois défenseurs battus), a rassuré les siens en couverture et s’est montré efficace dans l’occupation du terrain. Il fut encore héroïque en fin de rencontre en se jetant dans les jambes d’un James Lowe lancé. Du grand Beauden Barrett.

14 – Will Jordan 7/10

Ce n’est pas forcément dans son habituel rôle offensif que l’ailier s’est le plus mis en évidence. Pourtant, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher. Il a notamment trouvé un magnifique 50-22 (32e) qui a directement amené le deuxième essai des All Blacks. Présent sous les ballons, il a souvent été visé par les attaquants irlandais mais s’est montré impeccable en défense (onze plaquages réussis et aucun raté). Enfin, il a inscrit un essai en coin (53e).

13 – Rieko Ioane 6/10

Certes, comme à son habitude, il fut très précieux offensivement. Auteur de deux passes décisives, dont une superbe sur l’essai de Fainga’anuku, il a en revanche coûté très cher en défense. Un secteur dans lequel il a connu un déchet beaucoup trop important à ce niveau (cinq plaquages ratés, dont quatre dans la seule première mi-temps!). Il s’est aussi fait prendre à l’intérieur au départ de la course de Bundee Aki, sur son essai (28e), et fut pénalisé au sol (58e). Mais il a clairement augmenté le niveau, en termes d’agressivité dans le deuxième acte.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Argentine - Nouvelle-Zélande : date, heure, stade, chaîne... tout savoir sur le prochain match des All Blacks

12 – Jordie Barrett 7,5/10

Il a mal commencé son match, en dévissant complètement une pénaltouche. Mais il s’est rattrapé, sur une action similaire, deux minutes plus tard. Et il fut un des grands bonhommes de ce quart de finale. Souvent sollicité en point de fixation, il a régulièrement trouvé de l’avancée dans la défense irlandaise (deux défenseurs battus) et il est à créditer d’une belle intervention sur le premier essai néo-zélandais. Il fut exemplaire en défense, sa densité physique s’avérant précieuse au centre du terrain (dix plaquages réussis et aucun raté) et il a carrément sauvé un essai dans son en-but en se mettant sous Kelleher (72e). Il a aussi converti deux pénalités (sur trois tentatives), dont une de cinquante mètres.

11 – Leicester Fainga’anuku 6,5/10

Il a mis du temps à toucher ses premiers ballons mais c’est bien lui qui a inscrit le premier essai de la rencontre, après un remarquable « une-deux » avec Ioane (20e). Il est régulièrement venu chercher des munitions au bord des regroupements où il a tenté d’apporter sa percussion. S’il a manqué trois plaquages, il en a aussi réussi onze. Il s’est également fait arracher un ballon en début de deuxième mi-temps mais a globalement été très courageux. Remplacé par Anton Lienert-Brown à un quart d’heure de la fin, qui fut auteur d’un énorme plaquage à deux minutes du terme.

10 – Richie Mo’unga 7,5/10

Il a totalement raté sa première chandelle mais il est ensuite rapidement entré dans sa rencontre. Contré une fois sur ses cinq mètres, il est parfois apparu fébrile avant la pause mais il a essayé d’alterner au maximum et s’est partagé la conduite du jeu avec Beauden Barrett. Et, à la 53e minute, c’est lui qui a changé le cours de ce quart de finale, d’une inspiration géniale, avec une prise d’intervalle et une course de cinquante mètres avant de servir Will Jordan pour le troisième essai all black. Auteur d’un deux sur trois face aux poteaux, il a prouvé qu’il était un accélérateur de jeu hors pair.

9 – Aaron Smith 7/10

Lui aussi a mis quelques minutes à trouver ses marques, puisqu’il a effectué deux mauvaises passes d’entrée, ce qui est pourtant sa principale qualité. Il a ensuite parfaitement animé, notamment sur des séquences à rallonge des All Blacks. Même s’il a écopé d’un carton jaune pour un en-avant volontaire (37e) qui fut lourd de conséquence, puisque les Irlandais ont inscrit un essai deux minutes après, il est clairement revenu à son meilleur niveau, tant il fut un détonateur des siens. Il a même intercepté un ballon chaud dans ses 22 mètres (57e).

Aaron Smith en larmes à la fin du match. Midi Olympique. - Patrick Derewiany.

8. Ardie Savea : 9/10

Côté face, il y a évidemment son incroyable influence sur le jeu néo-zélandais, que ce soit ballon en main (un essai, X mètres parcourus) ou dans les rucks (3 ballons grattés), sans oublier ces situations dans le désordre où il fit preuve d’un à-propos incroyable (ballon dégagé au pied sous ses poteaux, récupération d’un petit par-dessus de Mo’unga sur lequel il assura la continuité). Côté pile, le facteur X des All Blacks a connu un certain déchet, à l’image de (2 pénalités concédées et auteur de plaquages manqués). Qu’on lui pardonnera bien aisément, au vu de son gigantesque abattage qui lui a permis de s'offrir un joli cadeau, le jour de ses 30 ans...

7. Sam Cane : 8/10

S’il n’a pas récupéré le totem d’immunité de son prédécesseur Richie McCaw (dont a manifestement hérité son vis-à-vis Josh Van der Flier), le capitaine all black ‘est montré précieux dans le combat, réalisant notamment 20 plaquages (meilleur total de son équipe), dont un colossal retour sur Keenan à la 62e, et un bon contest à la 17e. Il a également cherché à montrer l’exemple ballon en main, avec plusieurs avancées toniques sur ses relances de jeu. Remplacé à la 75e par Dalton Papali'i, auteur du contest de la victoire au bout d’une séquence de défense homérique.

6. Shannon Frizell : 6/10

On attendait beaucoup du « gros cube » de la troisième ligne néo-zélandaise, qui avait tant manqué contre la France. Et celui-ci a mis du temps à entrer dans son match… En effet, s’il a réussi à contrer un ballon en touche (25e), il s’est montré inégal dans le combat, marquant notamment un plaquage crucial sur l’essai marqué par Bundee Aki (28e). Il s’est toutefois réveillé au début du second acte, imposant enfin davantage de présence physique. Remplacé par Sam Whitelock à la 59e, qui a démontré qu’il était encore largement à la hauteur du très haut niveau sur une vingtaine de minutes.

5. Scott Barrett : 8/10

La poutre du pack néo-zélandais a été clairement placé ciblé par le pack adverse, qui l’a obligé à se démultiplier dans les rucks. Son apport dans le jeu s’en est clairement ressenti, avec une performance en-deçà de ses standards au niveau de ses implications balle en main (5 courses seulement). Mais dans le combat de l’ombre, le soldat des Crsaders a livré une partie monstrueuse, passant même un temps en 3e ligne avant de retourner dans la cage.

4. Brodie Retallick : 7/10

Il fut un des grands bonshommes de la première période côté néo-zélandais. Auteur d’un énorme contest au sol sous ses poteaux à la 16, il s’est également montré capable de contrer une pénaltouche irlandaise (31e) et d’assurer la continuité du jeu sur un incroyable relais après Savea (32e). Sa courte sortie pendant le jaune de Taylor lui a permis de récupérer et de terminer le match en trombe, notamment lors de la dernière séquence défensive où il fut tout simplement gigantesque.

3. Tyrel Lomax : 7/10

Non seulement son activité défensive fut énorme pour un droitier (11 plaquages), mais celui-ci a en outre causé de gros soucis à son vis-à-vis Porter, pénalisé à 2 reprises. Un match d’autant plus titanesque qu’il était très incertain dans la semaine… Remplacé à la 63e par Fletcher Newell, qui a remporté une pénalité importante sur sa première mêlée (66e).

2. Codie Taylor : 6/10

Malheureux lors du match d’ouverture face aux Bleus, le talonneur all black a parfaitement rectifié le tir en se montrant un des avants néo-zélandais les plus incisifs (13 plaquages), tout en se montrant précis sur ses lancers. Malheureusement, c’est lui qui fut sanctionné sur l’essai de pénalité accordé à l’Irlande à la 64e, et écopa d’un carton jaune qui ternit forcément sa performance. Remplacé par Dane Coles (65e), qui a apporté sa science du combat dans le money-time.

1. Ethan De Groot : 5/10

S’il a assuré quelques relais efficaces ballon en main et globalement commis peu d’erreurs défensives, il fut l’un des avants néo-zélandais les plus discrets, ne se signalant que négativement sur une pénalité concédée dans un ruck (24e). Remplacé à la 63e par Tamaiti Williams, qui a fait de son mieux pour se hisser au niveau de la partie.