Après s'être imposée héroïquement face à l'Irlande, la Nouvelle-Zélande va rejoindre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. Toutes les informations à savoir avant ce match !

On connaît l'affiche de la première demi-finale et ça s'annonce bien sympathique ! La Nouvelle-Zélande d'Aaron Smith s'est imposée 28 à 24 contre l'Irlande en quart de finale de la Coupe du monde au Stade de France. Au terme d'un match complètement fou, ce sont bien les Néo-zélandais, outsiders, qui ont su tenir, résister pour finalement décrocher le billet pour le tour suivant.

Ils affronteront donc l'Argentine, elle vainqueure du pays de Galles (29-17) plus tôt dans la journée, le vendredi 20 octobre prochain au Stade de France. Pour le premier match de ce dernier carré, la rencontre débutera à 21h et sera diffusée sur TF1 et en direct commenté sur Rugbyrama évidemment.