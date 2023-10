Le sélectionneur néo-zélandais a affiché sa légitime fierté devant le courage et la détermination démontrés par ses joueurs pour faire tomber au bout du suspense les numéros un mondiaux, à la fin d'une interminable action défensive.

S’agit-il de votre plus belle victoire en tant que sélectionneur ?

Vous me rappeliez il y a quelque temps que l’Afrique du Sud était aussi importante la saison dernière (sourire). Je suis plutôt heureux, vous connaissez la réponse. C’est un jour très spécial pour nous. J’ai un peu perdu ma voix, il y avait beaucoup de bruit dans le box des coachs. Le monde entier parlait de ce potentiel quart de finale depuis 12 mois, et ce dimanche entre la France et l’Afrique du Sud ce sera du même niveau. On a vu deux équipes très fières, qui voulaient désespérément gagner. Souvent, les victoires les plus douces sont celles où l’adversaire vous pousse dans vos derniers retranchements.

Surtout après avoir écopé de deux cartons jaunes...

L’Irlande a l’habitude de jouer des grands matchs, et plus encore de les remporter lorsqu’ils sont en supériorité numérique. Évoluer contre eux à 14 pendant 20 minutes, c’était beaucoup, alors leur résister dans ces circonstances et quelque chose dont je ne peux pas être plus fier. D’autant que le reste du temps, je trouve que nous avons plutôt maîtrisé le match.

À ce titre, l’un des tournants de la partie n’est-il pas le ballon porté parfaitement défendu par Jordie Barrett, alors que vous étiez encore un de moins ?

A ce moment, quand ils ont choisi la touche, on savait ce qu’ils allaient faire… Jordie avait un rôle à jouer dans cette situation et l’a fait très bien fait, il n’était pas là par hasard. Cela a été un grand moment pour lui comme pour nous. L’autre grand moment pour moi, c’est cette touche dans notre camp sur laquelle nous marquons un essai 80 mètres plus loin. Les essais longue portée peuvent déprimer l’adversaire, et c’est une belle preuve de ce que l’on peut faire. Il y a eu un bon mix de choses en attaque comme en défense, et beaucoup de matière à retenir pour continuer notre travail.

Votre troisième ligne a été royale...

Nous avons toujours été très clairs quant à notre stratégie depuis un certain temps. Les gens oublient vite que parfois, il y a des blessures… Mais nous, nous n’avions aucun doute sur le fait que cette combinaison est la meilleure. Sam Canes est fait pour ces matchs. Ardi Savea a encore excellé, il a mis son corps sur la ligne. Shannon Frizell apporte un style différent, même s’il a tourné à vide a un certain moment.

Pensiez-vous terminer la rencontre plus fort que les Irlandais ?

Oui, on le pensait. Il y a eu des éléments de preuve de ceci par le passé. C’est pour cela que nous voulions que le match soit rapide, comme toujours, car c’est ce qui nous réussit le mieux. Mais ils ont réussi à hacher le jeu par moment, ce qui leur a permis de finir très fort. On aurait aussi aimé qu’il y ait plus de mêlées, cela aurait peut-être fatigué leurs avants plus vite, et cela nous a conduit à faire entrer nos finisseurs plus tard.

Justement, comment avez-vous vécu cette incroyable dernière séquence défensive, qui a scellé votre victoire ?

En fait, j’étais plutôt serein et calme. La séquence était longue mais leur attaque était un copié collé, ils refaisaient sans cesse la même chose, et nous avons défendu très patiemment. Ils savent être très efficaces sur ce genre de séquence, nous avons longtemps chassé le ballon mais jamais perdu patience. Scott McLeod et Joe Schmidt développent sans cesse notre système, nous progressons dans ce domaine et j’en suis ravi. L’important, c’est que nous avons tenu bon. Il n’existe pas de Coupe du monde sans match comme ça, rappelez-vous notre demie de 2015 contre l’Afrique du Sud. Il faut juste retrousser ses manches et se faire confiance.

Vous étiez les outsiders avant ce match. Vous ne le serez plus lors du prochain match… Cela change-t-il quelque chose ?

Je soupçonne que nous ne serons plus outsiders, en effet, même si nous n’étions pas si loin que ça en-dessous des radars. On a beaucoup parlé de l’Irlande avant ce match, les projecteurs étaient sur eux et c’est normal. Ils étaient sur une série de 17 victoires, avec une équipe iconique... Ils avaient des attentes énormes, et c’est normal. De notre côté, il n’y avait rien d’autre à faire que rester calme et se préparer à leur défi. Mais il est évident que désormais, nous allons aborder notre demie avec un autre statut contre une équipe que l’on connaît bien. Ce sera un grand match pour l’hémisphère Sud.

Qu’avez-vous pensé des Argentins, justement ?

J’ai regardé une bonne partie de leur match, oui. Je les ai trouvés durs, coriaces, et ils sont toujours très durs à battre quand ils jouent comme ça. Mais je n’ai pas trop envie de parler de ça pour le moment. Pour cette soirée au moisn j’ai envie de savourer notre victoire.