La France et l'Afrique du Sud se retrouvent ce dimanche en quart de finale de la Coupe du monde. Les deux équipes comptent dans leurs rangs des joueurs exceptionnels à tous les postes. Voici le XV des deux équipes combinées.

Si demain un grand bonhomme qui s'amuse avec des lumières en tribune, grosses lunettes sur le nez du nom de "Rassie Galthié" dévoilait la meilleure équipe possible avec les joueurs Français et Sudafricains, à quoi ressemblerait-elle ?

Une première ligne bleue

En première ligne, les forfaits de Julien Marchand et Malcolm Marx nous arrangent presque. Il aurait fallu se creuser la tête pour dégager un titulaire. Entre Bongi Mbonambi et Peato Mauvaka, le choix n'est pas non plus des plus simples, mais au profit de la forme du moment et de son excellente Coupe du monde, le Toulousain prendrait la place de talonneur. Entouré de ses deux coéquipiers, Cyril Baille, "le meilleur pilier gauche du monde", d'après son sélectionneur et Uini Atonio, et ses près de 150 kilos.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 / XV de France - Antoine Dupont de retour, Louis Bielle-Biarrey confirmé : la composition des Bleus face à l'Afrique du Sud

En deuxième ligne, le colosse Eben Etzebeth a une place de choix dans un XV des meilleurs joueurs du monde et dans cette équipe aussi. À ses côtés, si Thibaud Flament est loin d'être un "peintre", comme aurait pu le dire Fabien Galthié, mais il s'est montré un peu plus discret depuis le début de la compétition. Alors, toujours au profit de la forme du moment, Franco Mostert prendrait le numéro 5.

C'est ici que les choses sérieuses commencent. Nos deux alter egos pourraient se fâcher, il y a du très beau monde de part et d'autre en troisième ligne. Le meilleur joueur du monde 2019, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi, le légendaire capitaine springbok d'un côté. Anthony Jelonch, qui revient en grande forme au meilleur moment, le roi Charles (Ollivon) de l'autre. Pas simple de trancher, mais pour avoir quelques leaders sur le terrain, rien de mieux que Kolisi, Ollivon. Au centre, on évite les débats inutiles, Grégory Alldritt bien sûr !

Charnière électrique, centres foudroyants

Sur une jambe Antoine Dupont serait irremplaçable, alors ce n’est pas un petit "bobo" qui va changer ça. Pour l'accompagner, les deux se ressemblent, mais Matthieu Jalibert garde une longueur d'avance sur son vis-à-vis Manie Libbok.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - La composition de l'Afrique du Sud face à la France : une charnière Reinach-Libbok, un 5-3 sur le banc...

Le surpuissant Damian De Allende associé à son coéquipier Jesse Kriel pour solidifier le centre du terrain. Les deux compères pourront faire parler leur puissance offensivement, mais devront aussi se montrer altruistes pour servir les ailes de Chelsin Kolbe et Damian Penaud capable de traverser le terrain. À l'arrière du terrain, Thomas Ramos, peut-être le meilleur buteur du circuit, aussi capable de relancer et de suppléer son 10 est assez indiscutable.

On ne saura pas si "Rassie Galthié" aurait fait ses choix, mais ces deux équipes comptent tellement de qualité partout, que si "Fabien Erasmus" avait fait la composition inverse, elle ne serait même pas réellement inférieure.

Le XV combinée France - Afrique du Sud : 15. Ramos; 14. Penaud, 13. Kriel, 12. De Allende, 11. Kolbe; 10. Jalibert, 9. Dupont; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Kolisi; 5, Mostert, 4. Etzebeth; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.