Blessé il y a trois semaines au visage, Antoine Dupont est bien de retour pour affronter l'Afrique du Sud. Lui qui est passé par toutes les émotions et tous les états depuis le match face à la Namibie.

21 septembre : la blessure

Alors que le XV de France venait de passer près de 100 points à la Namibie, jeudi 21 septembre à Marseille, l'ambiance n'était pas vraiment à la fête, les visages des joueurs fermés. Celui d'Antoine Dupont, était marqué, cassé, fracturé même. Alors que tout se passait bien, le capitaine avait déjà marqué un essai et délivré deux passes décisives, le coup arrivait sans prévenir, quand le malheureux Deysel venait empaler son épaule sur la tête de Dupont. Quand la France a vu son capitaine sortir au bord des larmes, elle comprit que quelque chose n'allait pas, les 96 points passés aux Namibiens ne pouvant panser de pareilles plaies.

Après le forfait de Romain Ntamack en août, les supporters français voyaient le pire arriver. La mauvaise nouvelle allait vite tomber et confirmer le mauvais pressentiment : fracture maxillo-zygomatique.

22 septembre : l'opération

Le doute allait rapidement laisser la place à l'optimise au sein du XV de France. Dès le lendemain, Dupont était opéré à Toulouse, une opération visant à réduire le temps de sa convalescence. "Antoine Dupont a été opéré le 22 septembre aux alentours de 23h au CHU Purpan de Toulouse. D’ici quelques jours, il va ainsi pouvoir revenir au sein de l’équipe de France dans un processus de reprise sportive progressive et sous contrôle médical." déclarait la Fédération française à son sujet.

30 septembre : retour dans le groupe

Après une semaine de repos chez lui, le demi de mêlée rejoignait finalement le groupe bleu à Aix-en-Provence. Quelques jours plus tôt, le capitaine pensait sa compétition terminée. Alors qu'une semaine avant, le ciel marseillais allait leur tomber sur la tête, l'optimisme était alors total dans les rangs du staff français, peut-être même un peu trop. William Servat parlait en conférence de presse d'une éventuelle apparition du demi de mêlée dès le match face à l'Italie, un peu précoce. Finalement super-Dupont, reste Dupont avant d'être super. Une première semaine d'entraînement allégée, pour se remettre dans le bain. Un ultime rendez-vous avec le chirurgien et puis c'est reparti.

9 octobre : apte à rejouer

Le quart de finale approchait, l'Afrique du Sud avançait et Dupont revenait. Finalement, c'est une semaine avant le choc face aux Springboks que Dupont réapparaissait à l'entraînement avec le reste du groupe. "Il a très bien bossé et a retrouvé son meilleur niveau sur l’intensité des courses et sur sa vitesse. Il n’a pas perdu grand-chose en une semaine d’arrêt, au contraire", assurait Karim Ghezal.

13 octobre : officiellement titulaire

Sa titularisation ne faisait plus beaucoup de doute, elle a été officialisée par Fabien Galthié en conférence de presse. 24 jours après sa blessure Antoine Dupont va rechausser les crampons, casqué ou pas telle est désormais la question. Une chose est sûre, dimanche sur la pelouse du Stade de France, super-Dupont n'aura pas de cape sur les épaules, mais honorera bien sa 52e.