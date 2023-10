Le capitaine Antoine Dupont fait son retour au meilleur des moments ! Le demi de mêlée, opéré d'une fracture maxillo-zygomatique le 22 septembre dernier, sera titulaire en quart de finale du Mondial, dimanche. Avec un casque pour le protéger ? L'intéressé confirme.

Antoine Dupont portera bien le numéro 9 dimanche face à l'Afrique du Sud en quart de finale du Mondial. Blessé face à la Namibie le 21 septembre, opéré le lendemain d'une fracture maxillo-zygomatique, le capitaine des Bleus a repris cette semaine l'entraînement avec l'ensemble du groupe. Des séances où le demi de mêlée avait un casque comme protection supplémentaire, lui qui n'a pas l'habitude d'en porter depuis ses débuts en professionnel. Mais pour choc face aux rudes Sud-Africains, Dupont devrait bel et bien porter un casque, comme il l'a confirmé en conférence de presse : "C'est un souhait du chirurgien (le professeur Frédéric Lauwers qui l'a opéré et lui a donné le feu vert pour sa reprise, N.D.L.R.) qui m'a plus que proposé de mettre un casque. Je l'ai testé cette semaine et je n'ai pas eu de gêne avec, notamment sur ma vision. Je suis parti pour le mettre."

"Je pensais que ma Coupe du monde était finie"

"Ça va nous rappeler quand il jouait à Castelnau-Magnoac, s'amusait le sélectionneur Fabien Galthié. J'ai quelques photos où il avait le casque, déjà." Aux alentours de 11h30, quand Dupont est arrivé en conférence de presse aux côtés de Fabien Galthié, le petit doute entourant sa titularisation s'est envolé. Le meilleur joueur français sera bien aux commandes face aux champions du monde. Forcément, ses premiers mots étaient très attendus et il a rapidement pris la parole : "Je me sens très bien. Sur le coup je ne savais pas la gravité de ma blessure, je pensais que ma Coupe du monde était finie et j’ai dû attendre les examens pour retrouver de l’espoir. Ma convalescence s'est bien passée, et aujourd’hui je suis en pleine capacité de mes moyens pour être prêt pour ce match de dimanche."