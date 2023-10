À l'entraînement, Antoine Dupont a réussi une pénalité sans angle, grâce à un effet magnifique. De quoi chambrer ses partenaires, notamment Damian Penaud, qui n'y croyaient pas !

Malgré quelques jours à l'arrêt après une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont n'a rien perdu de son talent. Et il l'a encore prouvé à l'entraînement ! Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Antoine Dupont a épaté, une fois de plus, ses partenaires du XV de France. Et cette fois-ci, dans un domaine où il n'a pas forcément l'habitude de s'illustrer : les coups de pied. Si, dans le jeu courant, ses deux pieds font souvent du bien pour les sorties de camp, le demi de mêlée a montré qu'il savait aussi taper quand le ballon est positionné sur un tee.

Penaud s'est fait clouer le bec

À l'entraînement du XV de France, après avoir posé son casque, il s'est amusé à taper. Il a voulu buter depuis la ligne des cinq mètres, en bord de touche. Il a positionné le ballon d'une manière particulière, ce qui lui a valu des moqueries de la part de Damian Penaud : "Toto, arrête de t'inventer une vie, mets le ballon droit." "Ne t'inquiète pas pour moi", lui a répondu le capitaine du XV de France, serein. Mais l'ailier a continué de déconcentrer son partenaire : "Tu ne vas pas pouvoir assumer... Là, tu es en train de faire n'importe quoi." Résultat : sublime coup de pied du Gersois qui a passé le ballon entre les perches grâce à un bel effet. Antoine Dupont ne s'est donc pas fait prier pour chambrer, à son tour, Damian Penaud. "Je n’ai pas entendu", mimant le geste à la parole. Le néo-Bordelais a ensuite demandé à Gaël Fickou de tenter le même coup de pied. Quand on connaît le passé de footballeur du centre, peut-être que Damian Penaud s'est encore fait chambrer...