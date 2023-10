À 48 heures de l’annonce de l’équipe, la surprise résiderait davantage dans un forfait de Dupont qu’en sa présence face aux Springboks, la principale incertitude demeurant la composition du banc.

Comme cela était prévisible, les quinze minutes ouvertes aux médias lors de leur entraînement à haute intensité du mercredi 11 octobre ont confirmé la tendance de ce début de semaine. Jamais adeptes du grand secret depuis le début du mandat Galthié, les Bleus sont logiquement focalisés sur le quart de finale à venir face aux champions du monde en titre et ont légitimement autre chose à penser que cacher leur composition d’équipe.

L’immense surprise, à ce stade de la semaine, serait davantage qu’Antoine Dupont ne joue finalement pas face à l’Afrique du Sud, tant ce dernier a une fois de plus donné l’impression bluffante d’évoluer sans gêne apparente sous son casque noir, copieusement troué "à la Troncon" au niveau des oreilles. Le seul joueur indisponible à ce stade de la compétition demeurant Julien Marchand, toujours gêné par la déchirure subie lors du match d’ouverture, mais qui espère toujours réintégrer le groupe pour une éventuelle demi-finale.

Macalou plutôt que Jaminet sur le banc ?

Par ailleurs, pour ce qui est du quart de finale, le reste du XV de départ ne semble pas parti pour évoluer après le match-référence joué contre l’Italie. En feu depuis le début de la préparation, Louis Bielle-Biarrey devrait ainsi sans surprise conserver sa place à l’aile aux dépens de Gabin Villière, tandis qu’Anthony Jelonch occupera le numéro 6 à la place de François Cros, qui prendra place sur le banc. La seule incertitude, au vrai ? Elle concerne précisément la composition du banc des finisseurs, manifestement pas encore tranchée, où la tentation existe encore d’un 6-2 renforcé par Sekou Macalou pour contrer le « bomb squad » sud-africain, à l'image du match de Marseille en novembre 2022.

Un jeu de chaises musicales dont la « victime » potentielle pourrait être Melvyn Jaminet, dont on aurait pu penser la présence quasiment quasiment assurée au nom de sa longueur au pied, mais qui pourrait se voir souffler l'ultime strapontin restant par Yoram Moefana, auteur d'une bonne entrée contre l'Italie et qui présente l'avantage d'être polyvalent. Quoi qu'il en soit, pour le verdict final et la fumée blanche, il faudra attendre vendredi...