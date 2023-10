Si Fabien Galthié juge que Damian Penaud marque des essais car il est mis sur orbite par ses partenaires, Imanol Harinordoquy, consultant Midi Olympique pour la Coupe du monde, n'est pas d'accord. Il a estimé, dans l'émission viàMidol, la quotidienne, que l'ailier vient aussi chercher des ballons dans le cœur du jeu.

Avec déjà six essais inscrits dans cette Coupe du monde, Damian Penaud est tout bonnement le meilleur marqueur d'essais de la compétition. Auteur d'une réalisation contre les All Blacks, il a ensuite inscrit un triplé face à la Namibie puis un doublé face à l'Italie. Il n'est plus qu'à trois essais d'égaler le record du nombre d'essais sous le maillot des Bleus, détenu par Serge Blanco (38). Et à deux de celui du nombre de réalisations dans une seule Coupe du monde (huit), qui appartient conjointement à Jonah Lomu (1999), Bryan Habana (2007) et Julian Savea (2015).

En conférence de presse, Fabien Galthié a déclaré que le néo-Bordelais bénéficie du travail de ses partenaires pour, en bout de ligne, avoir l'espace suffisant pour aller à dame. Consultant Midi Olympique pour la Coupe du monde, Imanol Harinordoquy n'est pas d'accord avec le sélectionneur des Bleus. Dans l'émission viàMidol, la quotidienne, il a jugé, au contraire, que Damian Penaud vient au cœur du jeu proposer des solutions à ses partenaires, à l'image de son premier essai face à l'Italie, où il se rend sur l'aile opposée.