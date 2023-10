Marika Koroibete pourrait prendre sa retraite internationale, sa Coupe du monde terminée. C'est son coéquipier en sélection Pone Fa'amausili qui a vendu la mèche en interview.

"C'était génial, mon pote", a déclaré le pilier des Wallabies Pone Fa'amausili au média australien Wide World of Sports, en marge de la Coupe du monde, qui s'est achevée en phases de poules pour la première fois de l'histoire des Australiens. Le première ligne parle de son ami Marika Koroibete. Le puissant ailier, licencié au Japon au sein du club des Panasonic Wild Knights, devrait prendre sa retraite internationale, selon les termes de son coéquipier en sélection : "Nous avions Slips (James Slipper) qui a disputé le plus grand nombre de tests en Coupe du monde (pour l'Australie) et Marika, c'est son dernier test. Je pense qu'il prend sa retraite internationale."

100 points inscrits en sélection

Cette décision n'a rien à voir avec le parcours décevant des Wallabies sur le sol français, éliminés après des défaites face aux Fidji et au pays de Galles, et deux victoires peu convaincantes face aux Géorgiens et aux Portugais. "Je suis très proche de Marika et il m'a dit, avant que nous venions en France, que ce serait la dernière fois qu'il revêtirait le maillot d'or des Wallabies", a poursuivi Pone Fa'amausili. Joueur frisson des Australiens depuis plusieurs années, il compte 59 sélections et 20 essais au niveau international. À 31 ans, il ne disputerait donc pas le Mondial 2027 en Australie. Pour l'heure, le joueur n'a pas fait part de sa décision finale.