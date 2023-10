Alors qu'ils clôtureront la phase de poules à Toulouse contre le Portugal ce dimanche soir, les Fidjiens ne comptent pas laisser le moindre espoir à Eddie Jones et sa bande, qui n'attendent que le miracle lusitanien pour se qualifier. La qualification en quarts de finale tend les bras aux Pacifiques et ne devrait pas leur échapper, sauf immense surprise.

L'Australie et les Fidji ont chacune remporté leur rencontre ce week-end, respectivement face au Portugal et à la Géorgie. Pour autant, elles continuent un match à distance par média interposé dans une course à la qualification que les Fidjiens mènent en tête. "On va d’abord battre le Portugal, et ensuite on prendra la carte de crédit d’Eddie (Jones). Vous pouvez le lui dire, on prendra sa carte de crédit pour aller acheter du kava et fêter ça dignement." Voilà que le message, clair et précis, lance parfaitement cette dernière semaine de phase qualificative !

L'entraîneur en charge de la défense des Fidji Brad Harris a donc rebondi en conférence de presse en réponse à la déclaration d'Eddie Jones hier, au sortir de la victoire face au Portugal (34-14). Le sélectionneur des Wallabies, questionné sur son programme pendant la semaine, plaisantait avec les journalistes : "Voulez-vous savoir où je vais aller ? Je vais devoir inventer quelque chose car je n'en ai aucune idée pour l'instant. Je pense donner des cartes de crédit à Marika (Koroibete) et Suli (Vunivalu) pour qu'ils emmènent du kava dans le camp de base fidjien, ça pourrait marcher !" Le kava est une boisson relaxante traditionnelle des Fidji qui peut avoir des effets enivrants.

Un point suffit

Une blague bon enfant évidemment, mais qui en dit aussi beaucoup sur la situation des Wallabies qui doivent s'en remettre à des stratagèmes farfelus pour espérer se qualifier en quarts de finale. Et ce même si côté Australiens on ne veut (ni peut, évidemment) laisser tomber l'hypothèse d'un quart de finale. Pour rappel, la seule chance de qualification pour les coéquipiers de Rob Valetini est que les Fidji ne prennent aucun point à la fin de la rencontre face aux Portugais. Ce qui serait une immense surprise au vu de leurs trois premières rencontres.

L'Australie, moribonde pendant cette phase de poules, ne serait que dans la continuité de ce qu'elle montre depuis plusieurs mois, voire années, maintenant. Côté Fidji, cette qualification récompenserait le jeu offensif et plaisant que la nation du Pacifique propose depuis le début du Mondial.

Méfiant face à de surprenants Portugais

À Toulouse, dimanche soir, les protégés de Simon Raiwalui devront tout de même composter leur billet en quarts de finale. S'ils sont évidemment grands favoris de cet affrontement, la méfiance reste de mise côté Fidjiens. "Le pays de Galles a dû batailler très fort pour battre le Portugal, il a fallu attendre la dernière action pour marquer le quatrième essai. Le Portugal a beaucoup eu l’initiative sur ce match. C’était un peu la même chose pour les Australiens, qui ont dû attendre de jouer en supériorité numérique pour faire la différence. Mais pendant une grande partie du match, les Portugais ont été très bons dans les phases statiques, sans compter qu’ils ont aussi très bien fait circuler le ballon en attaque. Ils ont causé beaucoup de problèmes à l’Australie." Et il faudra que les Tuisova, Waisea, Botia fassent le boulot dimanche pour espérer s'offrir un remake face à l'Angleterre - ils avaient créé l'exploit à Twickenham le 26 août dernier -. Et peut-être marquer l'histoire en accédant à une potentielle demi-finale. Mais diable que c'est encore loin !