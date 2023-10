La poule C est la dernière à se terminer dans ce Mondial. Une poule très ouverte dominée par les Gallois, où les Portugais et les Fidjiens ont séduit quand les Australiens et les Géorgiens ont déçu.

Le pays de Galles serein Critiqués à cause de mauvaises performances depuis 2022, les Gallois ont réagi d'une fort belle manière lors de cette phase de poules. S'ils ont tremblé lors du premier match face aux Fidjiens, ils ont remporté, sans trembler, leurs rencontres face aux Portugais et aux Géorgiens. Entre les deux, ils ont étrillé l'Australie. Le pays de Galles s'avance même comme le favori de son quart de finale face à l'Argentine. Jouer une demi-finale, c'était quelque chose d'inespéré pour les Gallois à la fin de l'été ! Le classement de la poule C. Midi Olympique L'exploit puis les doutes pour les Fidji Les Fidjiens ont impressionné lors du début du Mondial. Ils ont réalisé un match enthousiasmant face aux Gallois, perdant avec les honneurs, avant de réaliser un match plein en dominant les Australiens pour s'ouvrir les portes des phases finales. Mais pour cela, il fallait encore dominer les "petits" de la poule, sur le papier. Les Flying Fijians ont eu toutes les peines du monde à battre les Géorgiens, avant de perdre contre les Portugais. Au final, ils passent en quart de finale par la petite porte. S'ils veulent dominer les Anglais, comme en août dernier, il leur faudra retrouver le visage affiché lors des deux premières rencontres, pas celui des deux dernières. L'Australie en crise Les Wallabies sont arrivés sur le sol français en pleine crise, avec un Eddie Jones qui n'avait jamais gagné une rencontre sur le banc de sa sélection et qui était en pleine crise ouverte avec les journalistes locaux. Si la victoire bonifiée face aux Géorgiens lors de la première rencontre a laissé du répit aux Australiens, ils ont ensuite perdu contre les Fidji avant de subir un large revers face aux Gallois. Ils ont terminé leur tournoi en prenant le bonus offensif contre les Portugais mais sans briller, loin de là. Pour la première fois de leur histoire, les Wallabies sont éliminés dès la phase de poules d'un Mondial, compétition qu'ils organiseront en 2027. Il y a du travail ! La sensation portugaise Quelle Coupe du monde de la part des Portugais ! C'est sans conteste l'équipe frisson de la compétition. S'ils ont craqué physiquement contre les Gallois en fin de match, ils ont rendu une bonne copie. Ils ont enchaîné avec une belle performance face aux Géorgiens, ne perdant pas pour la première fois de leur histoire, une rencontre dans un Mondial. Après un revers face à l'Australie, après avoir tenu le ballon tout le deuxième acte, ils ont réalisé un match qui mérite de nombreux superlatifs comme "héroïque", "emballant" ou "audacieux" face aux Fidji. Os Lobos ont remporté leur premier succès dans la compétition en étant solides devant, tenant tête aux costauds fidjiens, tout en ne reniant pas leur jeu offensif. La belle histoire entre le Portugal et Toulouse continue en Coupe du monde :



- 1er point face à la Roumanie en 2007

- 1er match nul face à la Géorgie en 2023

- 1ère victoire face aux Fidji en 2023#RWC2023 #FIJvPOR pic.twitter.com/agogGj2CtA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023 La Géorgie pas dans le coup Les Géorgiens venaient en France avec l'ambition d'une première qualification pour les quarts de finale. Las, ils finissent à la dernière place de leur poule, avec zéro victoire au compteur. Ils ont perdu assez largement contre les Australiens et les Gallois. Contre les Fidjiens, ils ont fait jeu égal, mais ont cédé dans les derniers instants du match. Contre les Géorgiens, après avoir largement dominé dans la première demi-heure, la tendance s'est inversée. S'ils ont réussi en fin de match à aller chercher un match nul, les joueurs étaient très touchés par ce résultat qui s'apparentait à une contre-performance pour eux...