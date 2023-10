À quatre jours du quart de finale de Coupe du monde face à l’Afrique du Sud, au Stade de France, Grégory Alldritt a évoqué la dimension émotionnelle du rendez-vous, le défi physique qui attend les Bleus, la troisième ligne adverse ou encore le retour du capitaine Dupont sur la pelouse.

Lors du match d’ouverture, les émotions avaient eu une influence sur votre entame. Pensez-vous avoir appris de cette expérience ?

On étudie tous les aspects du match, y compris les à côté. Il ne faut pas laisser de place au hasard. Nous sommes prêts pour tout ça. Cela fait quatre ans qu’on travaille dur pour ça, pour jouer d’aussi gros matchs. Face à la Nouvelle-Zélande, il y a eu une première mi-temps compliquée mais nous étions devant au score tout de même. J’espère que ce sera pareil ce week-end. On arrive dans la dernière ligne droite. Nous voulons profiter au maximum et finir sans regret.

Votre phase de poule a été moins relevée que celle des Boks. En quoi cela peut-il avoir une influence quant à votre manière d’aborder ce quart ?

Nous avons eu un gros test d’entrée face All Blacks puis trois rencontres qui nous ont permis de mettre notre jeu en place. On sait que ce sera un autre niveau lors de ce quart de finale. On progresse match après match mais eux aussi. C’est simple : il nous faudra réaliser une grande performance.

Comment se prépare-t-on mentalement à un tel défi physique ?

On sait la façon dont ils vont jouer, on connaît leur ADN avec ce rugby basé sur physicalité. On avait vu à Marseille en plus qu’ils restent dans la partie pendant 80 minutes. Le XV de France a des joueurs qui tapent fort aussi, on a tendance à l’oublier car nous avons des extraterrestres comme Damian (Penaud) ou Antoine (Dupont). Jo (Danty) sait taper très fort, comme Uini (Atonio), Peato (Mauvaka), Cyril (Baille), "Tao" quand il entre. L’équipe a les armes pour répondre. Face à eux, il faudra faire plus et mieux que d’habitude, mettre encore plus d’intensité. Je ne suis pas inquiet quant à nos armes.

Un mot sur la troisième ligne adverse des Boks...

Elle est à l’image de cette équipe, c’est une troisième ligne qui s’engage beaucoup, offensivement et défensivement. Il y a un beau challenge à relever pour chacun d’entre nous. Il nous faudra inverser le rapport de force en défense et gagner les impacts balle en main. Ce sera un beau duel.

Antoine Dupont à l'entraînement ce mercredi.

Allez-vous être plus vigilant vis-à-vis d’Antoine Dupont, en sachant que sa pommette pourrait être visée ?

Déjà, il a eu une blessure à la tête. Et au rugby, si l’on touche la tête, c’est carton rouge direct. Les Sud-Africains ne feront pas n’importe quoi. Concernant Antoine, il a vu le chirurgien qui lui a donné le feu vert. C’est quelqu’un d’intelligent et sensé. S’il dit qu’il peut jouer, c’est qu’il est en pleine capacité.