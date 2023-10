Le Portugal s'est offert la 8e nation mondiale sur le score de 24 à 23 au Stadium de Toulouse. Au mental, les Portugais ont inscrit un ultime essai dans les derniers instants pour couronner de succès une rencontre parfaitement gérée par les hommes de Patrice Lagisquet !

Il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Les Fidjiens, bien que favoris de cette rencontre, devaient assurer le coup pour venir à bout du Portugal afin de décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Si cette mission a finalement été remplie, il aura tout de même fallu batailler et donc céder face à une équipe du Portugal particulièrement séduisante ce soir. Pour leur dernier match de la compétition, les Loups ont fait mieux que résister face aux joueurs du Pacifique.

Dans un match au scénario haletant, les Portugais décrochent leur première victoire en Coupe du monde pendant que les Fidjiens se qualifient en quarts !#FIJvPOR #RWC2023 pic.twitter.com/jIrNdF0vNL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023

À armes égales durant le premier acte

Quel drôle de scénario nous avons eu durant les 40 premières minutes de la partie. Alors que l'on imaginait des Fidjiens dominateurs face à la 16e nation mondiale, force était de constater qu'à la pause, les débats étaient plus qu'équilibrés. Au cours de ce premier acte, les occasions d'essais étaient rares mais la plus belle était à mettre à l'actif de la formation portugaise par l'intermédiaire de Costa Storti qui, s'il avait mieux maîtrisé son coup de pied à suivre, aurait pu donner l'avantage à son équipe peu avant la mi-temps. Du reste, la vaillance des Loups du Portugal était au rendez-vous, malgré les assauts parfois rudes de la part des Flying Fijians qui misaient plus que leur physique que leur tactique. Ainsi, le score était de 3 à 3 à mi-chemin.

Au bout du bout, les Portugais s'offrent les Fidji

Plus d'informations à venir...