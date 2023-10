Au milieu de cette rencontre haletante entre Fidjiens et Portugais, Samuel Marques et Nicolas Martins ont crevé l'écran, à l'inverse de Waisea et Vilimoni Botitu, qui ont livré une pâle copie.

Les tops Nicolas Martins Comme depuis le début du Mondial, le Portugal a pu compter sur son flanker au casque rouge. Avec un contre sur la première touche fidjienne, Nicolas Martins a été irréprochable dans l'engagement. face aux golgoths fidjiens, le troisième ligne des Lobos a même fait exploser le ballon des mains de Josua Tuisova, très en forme dans la nuit toulousaine. Avec quatorze plaquages au compteur, Nicolas Martins a été un véritable poison pour l'attaque fidjienne. Dans un match au scénario haletant, les Portugais décrochent leur première victoire en Coupe du monde pendant que les Fidjiens se qualifient en quarts !#FIJvPOR #RWC2023 pic.twitter.com/jIrNdF0vNL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023 Samuel Marquès Le Biterrois a réalisé un match de patron face aux Fidji. À nouveau titulaire avec le numéro 9 dans le dos, Samuel Marques a soufflé le chaud et le froid dans cette magnifique rencontre des Lobos. Avec un 100% face aux perches, le demi de mêlée a su concrétiser les occasions portugaises. Impeccable dans la gestion des temps faibles avec des dégagements précis qui ont souvent fait reculer les Fidji. Sa dernière transformation a permis au Portugal de remporter sa première victoire dans le Mondial. Vinaya Habosi La fusée est enfin lancée. Après plusieurs prestations décevantes en Coupe du monde, et notamment face au pays de Galles, Vinaya Habosi s'est remis la tête à l'endroit contre le Portugal. Avec cent mètres parcourus en première période, le Racingman s'est signalé avec deux courses éclairs qui ont retourné la défense portugaise. Constamment menaçant ballon en main, Vinaya Habosi a fait oublier Semi Radradra le temps d'une soirée dans la ville rose. Rodrigo Marta Un essai pour l'histoire, rien de moins. Très peu servi dans cette rencontre, l'ancien ailier de Dax a donné au Portugal sa première victoire dans le Mondial avec un essai malin en toute fin de partie. Rodrigo Marta a très bien suivi la percée de Raffaele Costa Storti pour faire chavirer le Stadium de Toulouse dans une magnifique liesse. Le rugby portugais est maintenant lié au nom de Rodrigo Marta. Les flops Vilimoni Botitu L'expérience de l'ouverture n'a pas été une grande réussite pour Vilimoni Botitu. L'habituel centre de Castres portait le numéro 10 face au Portugal et n'a pas franchement brillé. Avec des choix plus que contestables dans l'animation et dans le jeu au pied. Avec des dégagements peu précis et menaçants pour les Lobos, Botitu s'est surtout rendu coupable par une énorme faute de goût en deuxième période. L'ouvreur fidjien n'a pas trouvé une pénaltouche manquée ce qui a amené le deuxième essai portugais, marqué par Francisco Fernandes. Après 40 matchs et un #FIJvPOR décisif, voici le tableau de la phase finale de la Coupe du monde de rugby 2023 !#RWC2023 pic.twitter.com/bXgHJXowOF — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 8, 2023 Waisea Nayacalevu Étincelant face au pays de Galles et l'Australie, le centre fidjien a baissé de rythme contre le Portugal. À l'instar de son équipe, Waisea Nayacalevu n'a jamais trouvé la bonne carburation en première période. Sa passe entre les jambes au milieu du premier acte a témoigné d'une certaine désinvolture des Flying Fijians à l'encontre des Lobos. Avec aucune percée tranchante à mettre à son actif, le Toulonnais avait sans doute la tête ailleurs, ou plus loin, en direction des quarts de finale. Diogo Hasse Ferreira Le pilier portugais a été mis au supplice par Eroni Mawi, le gaucher fidjien. Avec deux pénalités concédées en mêlée fermée, Diogo Hasse Ferreira a souvent subi dans cet exercice et n'a jamais su renverser la pression. À l'inverse de son compère de la mêlée Francisco Fernandes, Ferreira ne gardera pas un souvenir impérissable de sa rencontre.