Vidéo. La bande-annonce de "Chasing The Sun 2", retraçant le dernier sacre mondial de l'Afrique du Sud, dévoilée

Le documentaire "Chasing The Sun 2" a dévoilé sa première bande-annonce, ce dimanche. Comme en 2019, la série en cinq parties retracera l'épopée de l'Afrique du Sud lors de la dernière Coupe du monde de rugby.

Le deuxième opus sera-t-il meilleur que le premier ? La bande-annonce du documentaire "Chasing The Sun 2" a été dévoilée ce dimanche par l'Afrique du Sud et Supersport, producteur du film retraçant le sacre des Springboks lors de la Coupe du monde de rugby 2023. Il y a cinq ans, un documentaire similaire avait vu le jour lors de l'épopée sud-africaine durant le Mondial 2019, au Japon. Dans les premières images de la nouvelle version, on aperçoit notamment plusieurs causeries musclées de Rassie Erasmus et Jacques Nienaber.

Une série en cinq parties

Grâce à des plans époustouflants, le téléspectateur va retrouver les scènes marquantes du quatrième sacre mondial des Springboks, avec ce fameux quart de finale face au XV de France. Le documentaire veut tenir une promesse : "Soyez témoin de l'esprit incassable de l'Afrique du Sud dès qu'elle se rallie derrière les Springboks. Voyagez avec nous dans cette série en cinq parties, vous donnant accès à toutes les histoires inédites de courage et d'unité qui ont inspiré notre nation"