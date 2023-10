Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant les Fidji et le Portugal dans le cadre de la poule C de la Coupe du monde de rugby 2023.

Ce dimanche soir la Coupe du monde prend un nouveau tournant, ce Fidji - Portugal sera le dernier match de la phase de poule de ce Mondial. C'est le Stadium de Toulouse qui aura l'honneur d'accueillir cette rencontre. Les Fidjiens n'ont plus besoin que d'un seul point pour se qualifier, mais les hommes Simone Raiwalui viseront la victoire face aux Portugais. Patrice Lagisquet et sa troupe espéreront faire un bon match et terminer la compétition sur une bonne note, eux, qui peuvent être fiers de leur parcours. Ce match aura donc lieu au Stadium de Toulouse et sera arbitré par Luke Pearce.