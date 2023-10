Les Anglais ont failli se faire surprendre par les Samoa. Ils n'ont gagné que 18-17 après avoir souffert. Lisez ici les réactions de trois protagonistes : Marcus Smith, Danny Care et Ben Earl, heureux malgré tout de se retrouver en quart de finale.

Marcus Smith demi d’ouverture anglais, entré en fin de partie

Ce match était très dur. On savait que ça allait l’être. Les Samoans mettent beaucoup de passion, il y a des dangers de partout et il fallait qu’on trouve notre meilleur niveau. C’est super de gagner mais je sais qu’on doit mieux faire, on le sait tous. Du banc, je voyais des occasions, je voyais 15 joueurs qui donnaient tout pour essayer de concrétiser nos occasions. Il faut saluer les Samoans, ils ont tout donné, c’est une très bonne équipe, ils contestent chaque ruck/ Mais je pense que la façon dont on s’est battu, dont on a mis en place notre jeu a fini par payer. En ce qui me concerne, les messages du staff ne changent pas. C’est toujours difficile d’être moi-même, d’apporter de l’énergie et de communiquer. C’est ce que j’ai essayé de faire.

Quand j’étais petit, j’étais excité de voir les quarts, les demis, les finales de Coupe du Monde, alors on va se concentrer sur le quart de finale. On sait que la semaine prochaine sera difficile. On va profiter de cette victoire et peu importe l’adversaire, on va bien se préparer à partir de lundi. Mais si ce sont les Fidju, on se souviendra qu’on a perdu contre eux en match de préparation. Ce fut un super match mais on n’a pas réussi à l’emporter. On a beaucoup appris. Les circonstances ont changé depuis, on monte en puissance, on a passé plus de temps ensemble et je sais qu’on sera plus préparé qu’au mois d’août.

Lire aussi : L'Angleterre première, l'Argentine qualifiée aux dépens du Japon...Le bilan de la poule D



Danny Care, demi de mêlée du XV de la Rose, autour de l’essai décisif

J’étais pressé de rentrer, je pensais rentrer un peu plus tôt. J’étais le dernier, alors tu sais quand tu es le dernier, tu ne joueras forcément pas très longtemps. On ne sait pas combien d’occasions il nous reste à mon âge alors je voulais aider et j’espère l’avoir fait. On veut tous jouer le plus possible mais peu importe le rôle qu’on me donne, je serai content de le faire. Sur mon essai, j’ai analysé qu’ils étaient à quatorze, alors il manquait quelqu’un chez les trois-quarts samoans et forcément on savait qu’il y aurait de l’espace pour quelqu’un. Heureusement pour moi, on a des joueurs dangereux sur les extérieurs, ils se focalisaient peut-être plus sur Marchant et Lawrence à ma droite ou Marcus Smith à ma gauche plutôt que le vieux qui jouait neuf alors, il y avait de l’espace pour un bel essai. Si on avait gagné de 20-30 points avec plein d’essais, est-ce que ça aurait été super ? Je ne pense pas, je pense que c’est peut-être le match parfait pour préparer le quart, c’était accroché, ils ont tout donné dans les rucks, on a concédé trop de pénalités, on a perdu trop de ballons. On sait pourquoi déjà alors je pense que c’est bien pour préparer la semaine prochaine. On verra bien.

A lire aussi : Le baromètre d'Angleterre-Samoa : Danny Care a sonné la révolte , George Ford en panne

Ce match, l’avait bien débuté, on aurait pu prendre le large au début. Il y a un ballon porté écroulé, je pensais qu’on allait marquer, ça aurait pu faire carton jaune et essai de pénalité, mais ce ne fut pas le cas. Puis d’un coup, on est passé de penser que c’était un public anglais à entendre plein de supporters samoans. C’était un super match alors il faut saluer les Samoans, ils ont tout donné. Ils ont joué au large très tôt, ils ont fait des passes après contact, et quand ça marche, c’est compliqué de les ralentir. On n’a pas vraiment réussi à mettre en place notre jeu au pied, et il faudra régler ça pour la semaine prochaine quand on affrontera certains des meilleurs joueurs au monde si tu leur donnes de l’espace. C’est facile de dire que c’est un bon match pour préparer un quart après coup, mais j’y crois vraiment. J’espère que les supporters nous font confiance, et savent qu’on sera meilleurs la semaine prochaine.

Sur mon plaquage de la fin, je n’ai pas trop réfléchi. Quand il y a des percées, il faut tout faire pour revenir c’est tout. C’est un peu flou dans ma tête j’avoue. Je me souviens juste d’être revenu et je savais qu’il fallait effectuer le plaquage, surtout après avoir fait la célébration d’Alan Shearer après mon essai. ».

Ben Earl, troisième ligne du XV de la Rose

Le tableau d’affichage reflète vraiment le match. J’ai trouvé les Samoans supers, et c’est une très bonne leçon pour nous. On a eu des souvenirs du match contre les Fidji à Twickenham il n’y a pas si longtemps. Mais on voit qu’on a grandi parce qu’on arrive à gagner moche, et on a fait ça deux fois dans cette compétition. On a gagné quatre fois sur quatre et si on nous avait proposé ça, il y a sept ou huit semaines, on aurait pris sans hésiter. Alors on sait qu’il faudra travailler le contenu mais on ne peut se plaindre des résultats.

Lire aussi : "Je me suis perdu, je ne savais plus où j’en étais !", Owen Farrell (Angleterre) évoque sa bourde face aux perches

On a joué les deux premiers matchs coup sur coup, et on a trouvé du rythme, deux matchs très différents contre l’Argentine et le Japon mais avec deux victoires. Puis on a joué contre le Chili avec des changements et puis une semaine de repos. Alors on manquait un peu de repères mais je pense qu’on a bien commencé le match, ce sont peut-être les 20 dernières minutes de la première période où on n’était pas vraiment dans la partie, nous étions pressés et maladroits. Mais on ne s’est jamais sentis trop stressés. On sentait que ça allait venir et s’il y a eu une mêlée de trop sur leur ligne, mais on s’en est sortis.

Si tu regardes les deux essais, tu te dis que sur un autre match, le ballon ne rebondit pas comme ça, ou on récupère le ballon haut. Je suis plutôt positif, on est en quarts, on a gagné quatre matchs sur quatre, on savait qu'on n’allait jamais faire le match parfait, ça se profilait comme un match piège, et on a gagné quand même.

Lire aussi : L'Angleterre se fait peur et remporte sur le fil son duel face aux Samoa

Je pense que notre mêlée et notre maul ont été dominants, sans doute la meilleure prestation dans ce secteur depuis le début de la compétition. Les gens n’en parleront pas mais je pense que c’était très bien. Sur l’essai refusé à Paia’Aua, moi je n’ai pas touché le ballon alors j’étais sûr que ce ne serait pas un essai. Il suffisait de vérifier et heureusement, justice a été faite.