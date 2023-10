La poule D vient de vivre son dernier match dans cette Coupe du monde. L'Angleterre déjà qualifiée a assuré sa première place en battant les Samoa. Grâce à sa victoire face au Japon, l'Argentine se qualifie.

La poule D de ce Mondial vient de vivre ses derniers instants avec la victoire et la qualification des Argentins contre les Nippons. Un match que les Anglais ont pu regarder sereinement, eux, qui ont assuré leur première place en renversant les Samoa samedi. Steve Borthwick, qui a repris une Angleterre en crise, pourra se targuer d'avoir remis l'équipe dans un chemin, certes un peu accidenté et pas toujours verdoyant, mais qui reste celui des quarts de finale.

En s'appuyant sur ce qui fait sa force, le XV de la Rose a gagné tous ses matchs. Non sans trembler, comme face aux Samoa, contre qui, ils étaient bien mal embarqués, mais ont fini par l'emporter grâce à la botte de Farrell. Contre l'Argentine, ce qui devait être le choc de cette poule, les sujets de sa majesté le roi, ont montré qu'il fallait compter sur eux. Réduits à 14 au bout de seulement trois minutes, dans le sillage d'un George Ford des grands soirs, ils se sont imposés sans même réellement trembler. Au final, Owen Farrell et sa troupe terminent largement en tête de leur groupe et devraient, selon toute vraisemblance affronter les Fidji en quart de finale.

L'Argentine se qualifie et élimine le Japon

Dans un match qui avait tout d'un huitième de finale, sauf peut-être le nom, les Argentins l'emportent et se qualifient au détriment du Japon. Avant ce match, les deux équipes avaient vécu une compétition plutôt similaire. Une défaite face à l'Angleterre et deux victoires face au Chili et aux Samoa. La qualification se jouait donc cet après-midi à la Beaujoire, et c'est bien les hommes de Michael Cheika qui ont assumé leur statut et remporté ce match à la "muerte". Les Pumas affronteront donc le pays de Galles en quart de finale, samedi prochain à Marseille.

Les Samoa si proches, si loin

Les Samoa devaient espérer une contre-performance anglaise et un exploit face aux Argentins. Au final, ils terminent cette phase de poule avec seulement sept points et pourront repartir chez eux avec des valises pleines de regrets. Toujours proches, jamais assez, les hommes de Seilala Mapusua auront finalement perdu leurs trois matchs les plus importants, mais pas de beaucoup. Neuf points face à l'Argentine, six contre les Japonnais, puis seulement un face aux Anglais. Le constat est amer pour les Samoans, à la fois si proches, mais si loin...

Pas de nouvel exploit pour les Chiliens

Dire que le Chili n'a pas réalisé d'exploit durant cette Coupe du monde, serait un mensonge. Leur présence en France est déjà une authentique prouesse. Évidemment, la marche était trop haute pour les hommes de Pablo Lemoine, qui terminent dernier de leur poule avec 0 point. Une expérience qui pourrait néanmoins servir aux "Condores", pour d'éventuelles d'autres échéances.