Ce samedi soir, l'Angleterre a difficilement battu les Samoa à Lille (18-17). Longtemps malmenés, les Anglais ont pu compter sur un Danny Care décisif. De l'autre côté, Tumua Manu a coûté cher avec un carton jaune regrettable.

Les tops

Danny Care

En grande difficulté, les Anglais avaient besoin d'un électrochoc. Entré à la 66ème minute de jeu, Danny Care a offert la victoire aux siens. Toujours aussi filou, le joueur des Harlequins a amené de la vitesse dans le jeu du XV de la Rose, avant de faire le différence grâce à son talent. Il restait moins de dix minutes quand Care a profité d'une mêlée à cinq mètres pour s'offrir un exploit personnel et aplatir sous les poteaux. Ses coéquipiers peuvent le remercier.

Nigel Ah Wong

Ce n'est pas le Samoan qui a le plus marqué les esprits, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'ailier droit a fait le boulot en s'offrant un doublé face aux Anglais. À la 22ème minute, il a été servi sur un plateau. Sept minutes plus tard, il a profité d'une magnifique passe au pied pour marquer son deuxième essai. Il a fait preuve d'une grande agilité pour aplatir avant de sortir en ballon mort. Il aurait même pu planter une troisème banderille, mais il a mis un pied en touche. Il s'est ensuite montré très propre dans le second acte.

Fritz Lee

Les supporters clermontois ont dû regarder cette rencontre avec le sourire. Nous avons vu du grand Fritz Lee du côté de Lille. Plaqueur infatigable (il en a effectués 14, pour 2 manqués), le Néo-Zélandais d'origine a annihilé un bon nombre d'offensives anglaises. En grande forme, il s'est même permis quelques crosses cartouches. Dans le jeu, il s'est montré actif, et a toujours cherché à faire jouer derrière lui. Une prestation majuscule du troisième ligne.

Les flops

Tumua Manu

Le centre a d'abord effectué une belle performance, avant de craquer. Coupable d'une faute aussi bête qu'inutile, Tumua Manu a écopé d'un carton jaune à la 66ème minute de jeu. Il a laissé les siens à quatorze contre quinze, et les a vus craquer en infériorité numérique. Cette indiscipline de Manu restera en travers de la gorge de certains, et surtout des Samoans, passés près de l'exploit ce samedi soir.

George Ford

Étincelant face à l'Argentine lors de la première journée, George Ford a été transparent ce samedi après-midi. À la baguette d'une Angleterre dans le doute, il n'a absolument pas pesé sur le jeu. Vraisemblablement, Steve Borthwick est un peu du même avis puisque Ford est sorti à la 50ème minute, remplacé par Marcus Smith.

Owen Farrell

Nous jouions la 64ème minute du match quand Farrell a fait du Farrell. Alors qu'il avait une pénalité à tenter trente mètres face aux poteaux samoans, le numéro 12 anglais a tout simplement... dépassé le chronomètre. Il a dans un premier temps préféré sourire avec un de ses coéquipiers, et s'est donc fait surprendre. Cette action est à l'image de son match : raté. Même s'il est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire de l'Angleterre, Farrell est passé à côté.