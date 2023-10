Les Anglais ont frôlé la correctionnelle à Lille contre les Samoa . Ils sont revenus in extremis dans les dix dernières minutes pour s’imposer d’un point 18-17.

Avez-vous ressenti de l’inquiétude ce soir ?

Oui parce que ce match était tellement désordonné. Je me suis dit que tout pouvait arriver et ces Samoans étaient si coriaces… Nous avons vécu tellement de choses en 80 minutes. En tout cas, je crois que cette épreuve nous servira à l’avenir et je l’espère dès la semaine prochaine face aux Fidji a priori. Et je pense que ce sera même une motivation pour nous.

Quelles sont vos premières réactions après cette victoire incroyable ?

Nous avons souffert, nous nous en sortons de justesse. Mais je crois qu’il faut d’abord dire que les Samoa ont fait un match magnifique. Ils ont mené, ils nous ont mis sous pression. Ils ont failli marquer in extremis. Mais nous avons su faire front malgré tout pour revenir au score et cet essai de Danny Care nous a soulagés.

Très longtemps en tête, les Samoa ont craqué en toute fin de match face à des Anglais longtemps, très longtemps médiocres, mais qui s'imposent finalement 18-17.



On va encore vous parler du milieu de terrain qui a finalement trouvé peu d’espaces, ce soir ….

Ce n’est pas que ça. Il faudra examiner la performance globale de l’équipe.

Finalement, ce qu’on peut retenir de ce match côté anglais, ce sont vos quelques plaquages désespérés, non ?

Oui, je crois qu’il ne faut pas les oublier. George Ford a réussi un plaquage terrible juste avant la pause sur un adversaire qui partait à l’essai et à la toute fin du match, ce fut autour de Danny Care et de Ollie Lawrence de nous sauver vraiment de justesse. C’est au moins la preuve que nous étions combatifs. Et il faut toujours regarder ce que fait une équipe des deux côtés du ballon, même si notre match ne fut pas très abouti, on s’est donnés à fond.

Que s’est-il passé sur cette pénalité que vous n’avez pas pu tenter à cause du dépassement du délai à 11-17 ?

Écoutez, je n’ai pas vu d’horloge. Il n’y en avait pas près de là où je me trouvais. Alors, oui, je me suis perdu, je ne savais plus où j’en étais. J’espère bien que ça ne se reproduira pas et je suis bien content que ça n’ait pas eu d’incidence sur le résultat final.

Avec 1180 points, vous devenez le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de la Rose. Qu’en pensez-vous ?

C’est un honneur évidemment, un grand honneur et les joueurs m’ont offert un petit cadeau dans les vestiaires, une photo encadrée. Mais je n’y ai pas vraiment pensé à vrai dire. J’ai du mal à me focaliser là-dessus, je pense que je l’apprécierai vraiment dans quelque temps.