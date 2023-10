Après une prestation plus que brouillonne, les hommes de Steve Borthwick ont remporté ce duel en s'arrachant dans les dernières minutes face aux Samoans (18-17). Les Anglais ont été bousculés un grand moment de la partie par des Iliens littéralement subjugués. Un essai de Danny Care dans les dernières minutes offrira un succès bien difficile au XV de la Rose face aux hommes de Seilala Mapusua qui s'en tirent avec les honneurs malgré tout.

Il est vrai que l'Angleterre s'était réfugiée dans un jeu minimaliste, celui qui vous réconforte après quelques mois terribles et, d'ailleurs, de bonne intelligence avec le succès majeur face aux Argentins. Mais il était attendu une autre forme de jeu où les initiatives pouvaient fuser face aux Samoans. Et le constat de la première période fut sans appel. Les garçons de Steve Borthwick manquaient cruellement d'audace encore une fois. Pourtant crédités de 8 points d'avance à la 20ème minute après un essai de Chessum sur un excellent décalage de Tuilagi, puis une pénalité de Farrell, dont le record de nombre de points en sélection anglaise passait pour le coup presque inaperçu. La faute aux joueurs de l'archipel complètement décomplexés et convaincus visiblement de leur contenu.

Très longtemps en tête, les Samoa ont craqué en toute fin de match face à des Anglais longtemps, très longtemps médiocres, mais qui s'imposent finalement 18-17.



Ah Wong inscrira un doublé plein d'autorité, d'abord sur une séquence interminable sur les largeurs, concrétisée dans le couloir (8-7, 23ème). Puis sur une diagonale sublime de Sopoaga pour son ailier qui mystifiait dans les airs May dans son en-but (8-14, 29ème). Non seulement les Samoans prenaient la mesure de la rencontre mais auraient pu largement corser l'addition, sans un essai refusé pour une faute de main au préalable de Manu sur la réalisation de Paia'aua et sans quelques scories près de la ligne répondant à une domination incroyable. Le XV de la Rose n'existait plus dans ce premier acte et s'en tirait à bon compte avec ce retard mineur de 6 unités. Suffisant pour les Iliens, pour accéder à un exploit historique ?

L'Angleterre, définition du pragmatisme

Et ce duel a offert de véritables sensations que le Stade Pierre-Mauroy aura forcément appréciées à sa juste valeur. Si Sopoaga donnera une avance notable au pied (8-17, 48ème), obligeant ainsi le XV de la Rose à la réplique, les opportunités fusaient de part et d'autre. Les Anglais balbutiaient un nombre incalculable de possessions, pressés comme il se devait, par une défense structurée et courageuse proposée par son adversaire. Farrell réduira bien le score après un bon travail de ses avants, mais le compte n'y était toujours pas et les arguments alignés pas vraiment à la hauteur (11-17, 58ème). Une forme de léthargie confirmée par un raté insolite de Farrell, dépassant le temps imparti pour tenter une énième pénalité face aux poteaux.

Pas de quoi malgré tout, faire vaciller l'inébranlable foi anglaise qui s'en remettait à ses avants. Conjugué au carton jaune de Manu quelques minutes auparavant, Care parvenait à se faufiler admirablement, pour inscrire l'essai de la victoire après une série d'épreuve de force à son avantage (18-17, 76 ème). Même si une ultime frayeur parcourait les supporters britanniques et toute une nation, sur un contre majestueux mené par les Samoans, sur lequel Motuga ne pouvait faire preuve de maîtrise à quelques mètres de la terre promise. Un résultat encore tiré par les cheveux pour l'Angleterre, mais qui termine cette phase de poules, invaincue en attendant son futur adversaire qui sera très certainement le Fidji. Les Samoans étaient à quelques secondes d'écrire dans le marbre un retentissant exploit. Ils devront passer par la case qualification pour la prochaine édition et pourront regretter ce réveil tardif et plein de promesses dans cette édition.