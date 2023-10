En conférence de presse, ce dimanche, l’entraîneur de la mêlée des Springboks s’est confié, à une semaine du rendez-vous, sur l’éventuel retour du capitaine du XV de France. S’il avoue son admiration envers le Toulousain, il confie que les champions du Monde n’en feront pas une cible.

À quelques heures de faire ses valises pour la capitale française, en vue du quart de finale face aux Bleus, dimanche prochain, les Springboks ont assuré un dernier point presse au sein du "Grand Hôtel des Sablettes Plage". La semaine dernière, les champions du monde, qui n’ont pas joué ce week-end, ont esquivé les questions concernant le choc face au pays hôte, dans l'attente des derniers résultats de la phase de poules.



Cette fois, il est désormais certain que les deux nations vont croiser le fer, au stade de France. Dans cette semaine "spéciale", comme l’ont confié plusieurs Boks, un sujet est rapidement venu sur la table : Antoine Dupont sera-t-il de la partie ? "(Rires) Je peux juste vous dire que c’est un joueur fabuleux, a avoué Daan Human, l’ex-Toulousain. Ils jouent derrière un paquet d’avants dominant. Ils sont incroyablement bons, et ils ont la chance d’avoir un demi de mêlée de classe mondiale derrière eux. Pour répondre à votre question, la coupe du Monde a été créée pour que les pays se rencontrent, et que les meilleurs joueurs soient sur le terrain. J’espère que Dupont sera sur le terrain et de la partie dimanche soir. On veut voir les meilleurs dans ce genre de rencontre."

Dupont est décrit comme "un joueur fondamental"

Pour autant, les Springboks, à l’abord de cette semaine, n’ont pas prévu de réaliser un plan anti-Dupont. "Il faut être honnête, nous ne nous concentrerons jamais sur un seul joueur, a assuré l’ex-pilier. Il s'agit plutôt du système et de l'équipe dans son ensemble. Nous ne nous concentrerons pas sur un seul joueur parce que je pense que parfois nous ne sommes pas sûrs de la bonne réponse à apporter. On peut même avoir de mauvaises réponses à un problème causé par un seul élément, parce qu’on en oublie souvent les qualités des autres autour de ce joueur."

Néanmoins, l'intéressé consent que le retour à la compétition d'Antoine Dupont changerait les perspectives du XV de France. "Nous avons conscience de l'importance de ce joueur pour cette équipe. Nous savons que c'est un joueur fondamental pour eux. Mais, il faut analyser cette équipe dans son ensemble, et ne pas se focaliser sur une individualité." Sur le trajet vers Paris, le staff de la nation arc-en-ciel aura plusieurs heures pour plancher sur les caractéristiques de la bande à Galthié, avec ou sans le coq Dupont.