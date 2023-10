Le Professeur Frédéric Lawers, spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale, a récemment opéré le visage d'Antoine Dupont. Dans un entretien avec La Dépêche du Midi, il est revenu sur ce qu'il a vécu ces dernières semaines.

Il est un des protagonistes majeurs de l'événement qui a secoué la planète rugby depuis deux semaines. Le Professeur Frédéric Lawers est le fameux chirurgien qui s'est occupé de la blessure d'Antoine Dupont face à la Namibie. Spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale, il s'est vu être largement mis sur le devant de la scène pour cette opération sur le visage du capitaine du XV de France au CHU de Toulouse, dès le lendemain de la blessure du joueur. Deux semaines après les faits, Frédéric Lawers a accordé un entretien avec La Dépêche du Midi, dans lequel il s'est montré quelque peu déçu de l'ampleur qu'a prise cette affaire. Il regrette notamment la non-discrétion qui a entouré la blessure de Dupont.

"Ça me fait plaisir qu'on parle de notre spécialité autrement qu'en lien avec une guerre"

Il soufflait : "J'ai refusé les interviews parce que le secret médical est essentiel et encore plus dans ma discipline. J'ai été agacé de constater qu'on ne puisse pas respecter ce secret médical quelle que soit la notoriété de la personne." La blessure de Dupont a en effet pris une place majeure dans l'environnement médiatique et tout simplement dans celui de la Coupe du monde 2023 qui se joue en France. Son retour à la compétition est encore loin d'être assuré, d'autant que le demi de mêlée doit revoir son chirurgien ce lundi pour évoquer sa blessure.

Face à la Nazionale le XV de France a impressionné le monde du rugby et rappelé une chose, si l'en était encore nécessaire : ce XV de France fait peur à la planète rugby.



La revue de presse : https://t.co/4f952Kh8bv pic.twitter.com/5DGQwmujxX — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 7, 2023

Cette exposition médiatique, qui a donc eu des effets néfastes selon Frédéric Lawers, a tout de même eu des bons côtés. Le spécialiste poursuivait : "Bien sûr, ça me fait plaisir qu'on parle de notre spécialité autrement qu'en lien avec une guerre, parce que c'est la Coupe du monde et parce que c'est Antoine Dupont. Mais tout ça est une histoire d'équipe, celle de l'équipe de France de rugby et celle de l'équipe qui l'a pris en charge au CHU de Toulouse." Alors que la France s'est qualifiée vendredi soir pour les quarts de finale du Mondial, un éventuel retour de Dupont est sur toutes les lèvres.