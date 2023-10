Ce samedi, le pays de Galles et la Géorgie s'affronteront sur la pelouse de Nantes. Les Gallois sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe du monde alors que les Géorgiens ne peuvent plus se qualifier pour les phases finales.

Ce n'est pas le match où il y aura le plus d'enjeux ce week-end, il faut bien l'avouer. Le pays de Galles a été la première nation à se qualifier en quart de finale de la Coupe du monde. Les Géorgiens, eux, sont déjà éliminés du Mondial après deux défaites et un match nul face au Portugal. Avec trois points au classement, la Géorgie ne peut donc plus s'offrir la troisième place de la poule C qui aurait été synonyme de qualification directe pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en Australie.

À quelle heure regarder le match pays de Galles - Géorgie ?

La première rencontre de ce samedi se jouera donc sur la pelouse du stade La Beaujoire à Nantes. Pour ne pas louper ce rendez-vous il faudra être prêt pour 15 heures, heure à laquelle sera donné le coup d'envoi de ce match.

Sur quelle chaîne tv suivre en direct le match pays de Galles - Géorgie ?

Cette rencontre sera diffusée sur France 2. Diffuseur au même titre que TF1 et M6, il faudra être branché sur France Télévision pour suivre le match opposant le pays de Galles et la Géorgie.