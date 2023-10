Pour sa dernière rencontre dans cette Coupe du monde, la Géorgie veut terminer sur bonne note et s’offrir une belle sortie. Pour cela, elle devra battre le pays de Galles dans ce qui peut ressembler à une revanche de 2022.

"On veut finir fort" lâchait laconiquement Paul Tito, l'entraîneur de la touche géorgienne, avant de regagner le bus. Après une phase de poule manquée (deux défaites et un match nul), les Géorgiens doivent se rattraper aujourd’hui face au Pays de Galles (15h) pour atténuer ce goût amer qui sévira pendant, au moins, quatre longues années. Cette rencontre est aussi l’occasion de laisser un bon souvenir à ceux qui ne refouleront sans doute pas une pelouse en Coupe du monde. "Ce sera le dernier match pour plusieurs de nos coéquipiers, explique le talonneur des Lelos Shalva Mamukashvili. Ici, demain, ils concluront un cycle de quatre ans, après, ça ne sera plus la même chose forcément. C’est aussi une des raisons qui double notre motivation. On veut faire bien pour nous, pour le groupe, pour le pays aussi, mais surtout pour ceux qui vont jouer une dernière fois sous nos couleurs." Et parmi eux, l’un des vétérans du groupe Lasha Khmaladze (35 ans) portera le numéro 15.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - La composition de la Géorgie face au pays de Galles : Beka Saginadze titulaire, Davit Niniashvili sur l'aile

Absent de la feuille lors des trois premiers matchs, le titulaire à l’arrière aux 95 sélections se voit offrir là une jolie récompense face aux Gallois. Son coéquipier -lui aussi trentenaire- Mamukashvili loue l’aura de son partenaire : "Je joue avec Lasha depuis quelques années maintenant, et que ce soit sur le terrain ou en dehors, c’est un homme avec beaucoup d’expérience. Évoluer à côté de lui te permet d’apprendre mais en même temps de te sentir en confiance". Alexander « Sandro » Todua, âgé lui aussi de 35 ans, ne sera pas sur la feuille malgré ses 108 sélections et ses 18 essais. Dont l’antépénultième remonte d'ailleurs lors de cette incroyable victoire surprise face au Pays de Galles en novembre 2022.

Les Gallois voudront laver l’affront

Une rencontre marquante et historique dans l’histoire du rugby géorgien, dont les joueurs parlent encore avec des étoiles dans les yeux. "C’était un moment suspendu, un sentiment incroyable. Il me semble que cela a permis de changer pas mal de choses, et notamment le regard des autres nations sur nous. Cette victoire nous a donné confiance, nous sommes encore plus sûrs de nos capacités" raconte l’ouvreur Luka Matkava. Le numéro 10 du jour avait permis aux siens, grâce à une pénalité à la 77ème minute à la Géorgie, de réussir un exploit majuscule en l’emportant sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff, 13 à 12. Cette après-midi, ce sera forcément une autre paire de manches au vu de la dynamique des deux équipes.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Au pays de Galles, le grand retour du rideau de fer rouge

Les Gallois ont surpris leur monde dans cette compétition en revenant des enfers après un début d’année 2023 tourmenté. Contre la Géorgie, ils auront évidemment la volonté de laver l’affront subi en terre galloise et conforter leur première place. "Depuis notre dernier succès, leur sélectionneur a changé, il y a eu un renouvellement d’effectif aussi. Il n’y a qu’à regarder les résultats je crois. Aussi, tout se passe différemment dans ce Mondial. Donc oui, ça va être plus compliqué. Nous avons aussi eu des blessures de notre côté (5 joueurs remplacés dans le groupe, n.d.l.r). […] Mais le Pays de Galles sait qu’on est dangereux, ils ne vont pas nous laisser d’opportunités. On est prêt à mettre notre corps sur le terrain. " Voilà qui promet du spectacle !