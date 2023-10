Toute l'Afrique du Sud va regarder le match Irlande - Écosse ce samedi soir, qui va décider du sort de la poule B. Si les Springboks sont en bonne position pour se qualifier, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains, et Rassie Erasmus a déploré un manque d'objectivité du média RugbyPass, propriété de World Rugby.

L'Afrique du Sud éliminée après le match Irlande - Écosse de ce samedi soir, le scénario existe ! Il ne ferait pas rigoler le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus, qui va regarder ce match avec une petite appréhension. En effet, si les Ecossais s'imposent avec le bonus offensif (quatre essais inscrits) et plus de 21 points d'écart, les champions du monde ne disputeront pas les quarts de finale.

À lire aussi : Tous les scénarios de qualifications en quarts pour la poule B

Un scénario difficilement imaginable, qu'a toutefois rappelé le média RugbyPass sur les réseaux sociaux. "check-list pour aujourd'hui" a posté sur X RugbyPass en détaillant le schéma qui éliminerait l'Afrique du Sud. Une prise de position que n'a pas du tout appréciée Rassie Erasmus, qui a épinglé le post, depuis supprimé, tout en rappelant que World Rugby était le propriétaire de RugbyPass.

Connu pour ses prises de position

Rassie Erasmus est connu pour être très actif sur les réseaux sociaux. Après la défaite face au XV de France en novembre 2022 (30-26), il avait fait parler de lui en publiant plusieurs vidéos qui remettaient en question l'arbitrage de Wayne Barnes. World Rugby l'avait suspendu deux matchs.

En 2021, aussi, le directeur du rugby sud-africain avait été suspendu deux mois après avoir critiqué l'arbitrage suite à une défaite face aux Lions britanniques et irlandais.

Interrogé après la victoire face au Tonga sur un potentiel arrangement entre Écossais et Irlandais, le sélectionneur Jacques Nienaber ne pouvait pas imaginer une chose pareille : "Je pense qu'on appelle ça un match arrangé et je n'y crois pas. On porte des tee-shirts "Keep Rugby Clean" (garder le rugby propre), ce n'est pas pour rien. Le rugby est propre sur ce point."

Rassie Eramus de son côté, se mettait à la place des deux nations européennes : "Si j'étais l'Écosse, j'essaierais de gagner avec huit points d'écart sans même marquer un essai. Et si j'étais l'Irlande, je m'assurerais de les battre. Si l'Irlande est première à la différence de points, nous serions qualifiés car on a battu l'Écosse."