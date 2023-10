Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant la France et l'Italie dans le cadre de la poule A de la Coupe du monde de rugby 2023.

L'heure de vérité est là, après quatre semaines et trois matchs, la Coupe du monde du XV de France se joue ce soir. Une défaite et l'équipe de Fabien Galthié serait éliminée alors pas le droit à l'erreur face aux Italiens. Pour ce match aux allures de 8ème de finale, le sélectionneur français a envoyé sa grosse équipe et en l'absence de Antoine Dupont, c'est Maxime Lucu qui a été titularisé.

Après la rouste contre les All-Blacks les Italiens n'arrivent pas dans les meilleurs dispositions pour ce match, mais ils savent que sur un match tout peut arriver.

Ce match aura lieu à l'OL Stadium de Lyon et sera arbitré par Karl Dickson.