Un véritable "huitième de finale". La rencontre entre les Japonais et les Argentins va décider de la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale dans cette poule D. De son côté, l'Angleterre est déjà certaine de finir cette phase de poules en tête.

Tout reste à faire pour découvrir qui sera le deuxième qualifié de cette poule D. Ce dimanche à Nantes, c'est un match couperet qui se déroule sur la pelouse de La Beaujoire. L'Argentine défie le Japon dans une rencontre décisive pour l'avenir de la compétition. C'est simple, après trois matchs chacun, les deux nations sont à neuf points et donc à parfaite égalité. Le vainqueur va donc s'envoler à Marseille et jouera son quart de finale au stade Vélodrome le samedi à 17 heures.

Les Fidjiens ne comptent pas laisser le moindre espoir à Eddie Jones et sa bande, qui n'attendent que le miracle lusitanien pour se qualifier \ud83d\udc47https://t.co/jxoegfBR62 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 2, 2023

Pour cela, la donne est simple : malheur au vaincu. Si la partie accouche d'un vainqueur, ce dernier sera forcément dans les huit derniers. Si, en revanche, le match se termine à égalité, cela profiterait aux Pumas, grâce à leur meilleur goal-average, avec une différence de points de +46, tandis que les Brave Blossoms ne sont qu'à +14. Dans cette poule D, ce sont les deux seules équipes pouvant se disputer une place pour les quarts.

L'Angleterre assurée d'être en tête

Le XV de la Rose est la seule nation dans ce cas-là. Si cette Coupe du monde donne pour le moment des poules disputées et serrées, l'Angleterre a fait cavalier seul dans son Mondial. Victorieux des Argentins comme des Japonais, les Anglais disposent de quatorze points et ne peuvent plus être repris en tête de la poule.

Ils disputeront donc leur quart de finale le dimanche 15 octobre, à 17 heures au stade Vélodrome. Face à eux, ce devrait être les Fidji, pour une revanche de la débâcle de Twickenham en préparation, qui avait plongé un peu plus le doute sur la sélection de Steve Borthwick. Elle jouera donc sa dernière journée face aux Samoa en étant relâchée. Les Iliens, en revanche, chercheront à s'imposer pour essayer de terminer à la troisième place de cette poule et ainsi être automatiquement qualifiés pour la prochaine Coupe du monde en Australie.