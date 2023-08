C'est historique, les Fidji s'imposent pour la première fois de leur histoire contre les Anglais (30-22), à Twickenham, après avoir dominé la deuxième mi-temps. Défaits à domicile, les Anglais inquiètent à deux semaines de la Coupe du monde avec un nouveau revers et une performance encore peu aboutie...

On dit que la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit. Le stade de Twickenham, vendredi soir avec la déculottée infligée par l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande puis ce samedi après-midi avec la victoire historique des Fidji sur l'Angleterre, est la preuve que ce théorème n'est pas forcément vrai. Au lendemain de la démonstration des Springboks, le XV de la Rose recevait donc la sélection océanienne dans son antre londonien pour la quatrième et dernier match de sa préparation à la Coupe du monde 2023. Avec deux défaites et une courte victoire, les Britanniques n'abordaient pas cet affrontement escorté de la confiance qui était la leur il y a de cela quelques années, lorsqu'ils développaient le meilleur jeu du monde. La crise couvait avec, au-delà de résultats en berne, un jeu qui n'était plus celui d'antan et une ambiance en interne des plus délicates.

Les Anglais avaient bien démarré

Pourtant, en début de match et malgré une pluie qui allait devenir de plus en plus drue, l'Angleterre tentait de se montrer sous son meilleur jour. Après un grattage efficace de Courtney Lawes (2e), qui fêtait sa centième sous le maillot mythique du XV de la Rose, puis un hors-jeu fidjien, les locaux ouvraient le score sur pénalité grâce à George Ford (3-0, 6e). Dans la foulée, à la suite d'une mêlée rondement menée, Jonny May était lancé sur son aile gauche et parvenait, après avoir réalisé un superbe raffut sur Selestino Ravutaumada, à passer la ligne (8-0, 9e). On se disait alors que les Anglais étaient relancés et allaient dérouler tout au long de cette partie. Ce qui ne s'est pas confirmé dans les faits puisque les deux équipes, au bout d'un premier acte ensuite marqué par de nombreuses erreurs de part et d'autre, regagnaient les vestiaires sur le score de 8-3 après une pénalité de Caleb Muntz (17e).

Selestino Ravutaumada omniprésent

En début de seconde période, et malgré quelques minutes en infériorité numérique à la suite d'un carton jaune reçu par Eroni Mawi en fin de premier acte (38e), les Flying Fijians allaient passer la ligne. Sami Radradra écartait le jeu sur la droite d'une longue passe pour Selestino Ravutaumada qui, dans son couloir droit, venait mettre Jonny May dans le vent avant d'accélérer et de trouver Waisea Nayacalevu à l'intérieur (8-10, 44e). Les Océaniens prenaient alors l'avantage pour la première fois de cette partie des Summer Nations Series... avant d'infliger un nouvel essai à leurs adversaires ! Cette fois, c'était Vinaya Habosi, l'autre ailier, qui se signalait en récupérant un ballon dans un ruck avant de s'échapper pour aller marquer (8-17, 53e). Dans la foulée, l'Angleterre se mettait encore à la faute dans son camp et permettait à Caleb Muntz de donner douze points d'avance à son équipe (8-20, 56e).

Les rebondissements continuaient puisque, quelques instants plus tard, l'Anglais Marcus Smith, récupérant un jeu au pied de George Ford au pied des perches fidjiennes après une mésentente océanienne, relançait tout (15-20, 58e). A un peu plus de 20 minutes de la sirène, l'Angleterre entrevoyait la lumière... avant de retomber dans ses travers. Un plaquage haut offrait à Caleb Muntz l'opportunité de passer une pénalité, qu'il saisissait sans problème (15-23, 62e). Si Joe Marchant (22-23, 69e) remettait une énième fois les Sujet de Charles III dans le match, Selestino Ravutaumada réalisait un dernier exploit pour assurer le succès fidjien. Monopolisant pas moins de quatre adversaires sur la droite, il arrivait ensuite à servir Simione Kuruvoli qui allait marquer l'essai de la gagne (22-30, 74e). En fin de match, l'Angleterre donnait tout pour rétablir la situation et arracher la victoire, mais la défense océanienne résistait pour s'offrir la première victoire de son histoire face au pays qui a inventé le rugby.