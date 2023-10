Avec deux défaites contre les Fidji et le pays de Galles, les Wallabies n'ont plus leur destin entre les mains. L'Australie est la seule équipe de la poule C qui a joué tous ses matchs et doit donc compter sur une contre-performance des Fidjiens face au Portugal...

Il n'y a presque plus de suspense dans cette poule C. Deux équipes sont déjà éliminées : la Géorgie et le Portugal. Les Portugais se retrouvent à la dernière place du classement avec deux points tandis que les Géorgiens sont juste devant avec trois points. Les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager dans un match nul (18-18) complètement fou où les hommes de Patrice Lagisquet ont eu l'opportunité de s'offrir la première victoire de leur histoire en Coupe du monde avec une ultime pénalité dans les derniers instants. Mais la tentative de Sousa Guedes face aux perches passait à côté. Pour l'heure ces deux équipes n'ont pas réussi à créer l'exploit dans leur poule. En tout cas, si c'est le cas lors de ce dernier week-end avant les phases finales, cela sera déjà trop tard. L'Australie vers une élimination historique ? Une fois que l'on enlève le Portugal et la Géorgie il reste donc le pays de Galles, l'Australie et les Fidji. Les Gallois se trouvent à la première place de la poule C avec 14 points. Ils affrontent la Géorgie ce samedi à 15 heures. Mais quoi qu'il arrive, les hommes de Warren Gatland ont déjà assuré leur qualification en quart de finale. Tous les regards sont donc tournés vers les Fidji. Grâce à leur victoire face à l'Australie, les Fidjiens n'ont besoin que d'un point pour se qualifier en quart de finale de cette Coupe du monde. Même une défaite face au Portugal ne serait pas forcément synonyme d'élimination à condition qu'ils prennent un point de bonus défensif. En revanche, si les hommes de Simon Raiwalui ne marquent aucun point face au Portugal, ce sont les Wallabies qui seront qualifiés pour les quarts de finale. Les Fidjiens peuvent même terminer à la tête de la poule C s'ils s'imposent avec le bonus offensif face au Portugal et que le pays de Galles ne prend aucun point face à la Géorgie. Une contre-performance des Fidjiens semble en tout cas peu probable. Dans ce cas-là, l'Australie se dirige vers une élimination historique. Cela serait la première fois que les Australiens seraient éliminés à l'issue des phases de poules... Là est tout l'intérêt de ce Fidji - Portugal.