À domicile, Périgeux enfonce Vienne, Bourg n'y arrive pas et un Narbonne a deux vitesses l'emporte face à Bourgoin... Tous les résultats de cette 5ème journée de Nationale !

Massy 36 - 25 Suresnes :

C'est le derby francilien qui a ouvert cette 5ème journée de Nationale. Sur sa pelouse, Massy a d'abord connu un début de match compliqué, encaissant un premier essai à la 7ème minute, avant de voir les joueurs de Suresnes supportés par Cameroun Woki (venu voir son frère Marvin) s'envoler, portant le score à 22-6. Grâce à un essai de pénalité, les Massicois ont néanmoins réduit l'écart avant la pause (13-22). Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les joueurs de Massy sont vraiment rentrés dans le match, passant 26 points en deuxième mi-temps. Une victoire qui leur permet de dépasser leurs adversaires du jour au classement.

Albi 36 - 3 Tarbes :

Après leurs trois victoires lors des trois derniers matchs, les Albigeois voulaient continuer leur bonne série. Pour les Tarbais la mission s'annonçait compliquée chez une grosse équipe du championnat. La logique a été respectée et Albi n'a pas fait dans la dentelle. Même si Tarbes a ouvert le score grâce à une pénalité, ils n'ont ensuite plus inscrit le moindre point. Albi s'est offert même un point de bonus offensif et une place de dauphin au classement général.

Chambéry 33 - 17 Bourg-en-Bresse :

Ce match entre Rhonalpins se disputait sous haute tension. Les deux équipes espéraient décrocher une première victoire pour lancer leur saison. Chambéry inaugurait en plus son nouveau stade, le Chambéry Savoie Stadium, l'erreur n'était donc pas permise. Devant un public venu en nombre les Chambériens ont réalisé le début de match parfait, le tableau d'affichage indiquait rapidement 16-0. Portés par leur ouvreur Cilliers, excellent face aux perches (7-7), ils ont obtenu leur premier succès de la saison. Bourg-en-Bresse reste dans la zone rouge.

Périgueux 45 - 7 Vienne :

Dans ce remake de la finale de Nationale 2 de la saison passée, les deux équipes se sont retrouvées avec une dynamique bien différente. Le CAP connaît un excellent début de saison avec trois victoires lors des quatre premiers matchs. De son côté, Vienne est bon dernier et n'a toujours pas marqué le moindre point. Après une très bonne première mi-temps (24-7), Périgeux n'a pas mis le frein en deuxième mi-temps, passant 21 nouveaux points. Une victoire bonifiée qui permet aux Périgourdins de rester dans les hauteurs du classement.

Hyères 17 - 42 Nice :

Après leur courte défaite sur la pelouse de Narbonne, les Niçois enchaînaient un deuxième déplacement. Malgré un bon début de match, Hyères a rapidement été menée 13-0 puis 20-10 à la pause. Au retour des vestiaires les Niçois ont conservé leur rythme pour creuser l'écart (30-10) et finalement s'imposer avec le point de bonus offensif. Un excellent résultat à l'extérieur chez un adversaire classé au même niveau avant la rencontre.

Blagnac 34 - 33 Carcassonne :

Invaincu jusqu'ici, Carcasonne espérait connaître un nouveau succès face à Blagnac. Devant à la pause (20-10) les Carcasonnais ont dû y croire, mais Blagac s'est bien ressaisi avec trois essais en 20 minutes pour mener 31- 23. L'essai de Carcassonne en fin de match ne changera rien. Blagnac retrouve le Top 6, les Audois descendent à la quatrième place.

Narbonne 30 - 26 Bourgoin :

Les Berjaliens pourront s'en vouloir, eux, qui après un début de saison décevant pouvaient marquer un gros coup en venant s'imposer chez le leadeur narbonnais ont laissé cette victoire, qui leur tendait les bras, s'échapper. Devant à la pause (16-6), Bourgoin a même creusé l'écart au retour des vestiaires pour mener de 20 points (26 -6) ! Ils ont sans doute cru la victoire acquise... Il n'en fallait pas plus aux Narbonnais pour entamer une folle remontée et venir s'imposer. Narbonne reste invaincu et seul en tête de cette Nationale, Bourgoin glisse dangereusement à la douzième place.