Ce vendredi, Chambéry et Bourg-en-Bresse s'affrontaient pour le compte de la 5e journée de Nationale. Une rencontre remportée par les Chambériens 33-17 et un match marqué par une violente bagarre. Deux cartons rouges ont été distribués par l'arbitre.

Il faut bien l'avouer, les bagarres sont de plus en plus rares sur les terrains rugby et c'est tant mieux ! Depuis de nombreuses années, chaque mauvais geste est étudié et rares sont ceux qui passent à la trappe. Mais cette fois, certains joueurs ont perdu le contrôle. Lors du match qui opposait Chambéry à Bourg-en-Bresse pour le compte de la 5e journée de Nationale, une bagarre a éclaté. Alors qu'il ne restait que deux minutes avant la fin de cette rencontre une grosse altercation a éclaté. Chambéry menait déjà 33-17 et enfonçait complètement la mêlée des Bressans.

Deux cartons rouges de chaque côté

Forcément après cette domination, les locaux ne cachaient pas leur joie ce qui a eu le don d'agacer les joueurs de l'US Bressane. Sur les images on peut voir les joueurs bressans se rapprocher des locaux avant un premier coup de poing. Puis tout s'emballe. Tout le monde s'en mêle. Et voilà qu'une altercation entre quelques joueurs se transforme en bagarre générale. Jeremy Paris, arbitre de la rencontre prend donc la décision de distribuer deux cartons rouges. Un de chaque côté à la 78e minute de jeu. Les deux équipes ont donc terminé ce match à 14 contre 14...