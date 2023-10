Annoncé depuis ce samedi matin par un communiqué de la FFR, le grand retour d'Antoine Dupont auprès de ses troupes s'est enfin concrétisé dans la nuit dernière, à l'hôtel Renaissance d'Aix-en-Provence.

C'est aux alentours d'une heure du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'Antoine Dupont a rejoint l'hôtel Renaissance d'Aix-en-Provence et donc retrouvé le groupe du XV de France, après avoir passé une semaine de repos du côté de son fief de Castelnau-Magnoac. Le joueur a effectué en voiture le trajet d'environ quatre heures pour mettre un terme quasi définitif au feuilleton qui a tenu en haleine tous les suiveurs du XV de France depuis ce jeudi 21 septembre et ce France-Namibie qui le vit quitter la pelouse, victime d'une fracture maxillo-zygomatique.

Une reprise adaptée

Opéré voilà un peu plus d'une semaine par le professeur Lauwers à l'hôpital Purpan de Toulouse, Antoine Dupont a en effet reçu vendredi le feu vert de son chirugien pour "reprendre une activité physique progressive dirigée", selon les mots du communiqué de la FFR. Étant précisé que cette reprise d'activité se fera "sous contrôle du staff médical du XV de France", et que celle-ci sera en premier lieu conditionnée par un examen neurologique commandé par le docteur Philippe Turblin, le violent choc subi par Dupont ayant, au-delà de la fracture, généré un protocole commotion. "Antoine aura cet examen dès son arrivée, ce qui l’autorisera à reprendre ou non son activité physique, rappelait jeudi le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol. On l’accompagne et on espère un retour rapide, mais sa reprise sera d'abord conditionnée par son protocole HIA3. Il n’a pas décrit de séquelles par rapport à ça, mais il est logique qu’il subisse en premier lieu cet examen avant de reprendre."

"Quand tu es en concurrence avec Dupont, tu es prêt à ne pas jouer beaucoup de matchs", assure Heymans dans viàMidol sur @viaOccitanieTV.



L'actuel consultant Canal + s'est exprimé sur le poste de demi de mêlée en équipe de France et la "concurrence". pic.twitter.com/ZoAOjioLDp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 30, 2023

Sous réserve que l'examen se déroule sans encombres, Antoine Dupont pourrait participer dès dimanche à l'entraînement des siens de manière adaptée au stade Georges-Carcassonne d'Aix-en-Provence, probablement par une séance de travail "porté", c'est-à-dire sur vélo. Avant de revenir progressivement aux choses sérieuses, avec l'objectif tout à fait réalisable de tenir sa place pour le potentiel quart de finale des Bleus, le 15 octobre prochain...