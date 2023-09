Avec la blessure d'Antoine Dupont, c'est Baptiste Couilloud et Maxime Lucu qui joueront face à l'Italie lors du dernier match de la phase de groupes de l'équipe de France.

Les journalistes du Midi Olympique sont revenus sur la victoire française face à la Namibie (96-0). Avec la blessure d'Antoine Dupont, qui souffre d'une fracture maxillo-zygomatique, les plans de Fabien Galthié ont changé. Baptiste Couilloud et Maxime Lucu se partageront le poste de demi de mêlée face à l'Italie, au moins, avant un potentiel retour du capitaine du XV de France.

Dans l'émission La Troisième mi-temps, le débat a très vite porté sur ce poste de numéro 9. En l'absence d'Antoine Dupont, les regards vont se tourner vers Maxime Lucu et Baptiste Couilloud. Si on ne sait pas encore qui portera le numéro 9, et que la pression sera forte, nos journalistes sont plutôt confiants.

Explications avec Vincent Franco, Yanis Guillou et Tristan Failler