Pour son premier entraînement ouvert au public depuis son arrivée à Aix-en-Provence, le XV de France a retrouvé son troisième ligne Charles Ollivon, ce dernier s’entraînant normalement. En revanche, le talonneur Julien Marchand est resté sur le bord de la touche.

Pour la première fois depuis son arrivée à Aix-en-Provence, le XV de France a ouvert au public son entraînement ce jeudi. Un succès populaire puisque les hommes du sélectionneur Fabien Galthié ont évolué devant environ 2 000 spectateurs. La mairie de la cité provençale avait, en amont, décidé de faire gagner des places sur internet. D'autres ont été distribuées dans les écoles, les collèges mais aussi au public senior ainsi que dans les quartiers prioritaires et, bien évidemment, aux clubs sportifs. Un public qui a eu le temps de se chauffer la voix bien accompagné par une play-list dynamique et dans la tendance du moment. Et pour cause. Le bus de l’équipe de France s’est présenté au stade Georges-Carcassonne avec plus de quarante-cinq minutes de retard sur l’horaire prévu. Seul le patron des Bleus Fabien Galthié est arrivé un peu en amont. La raison ? L’ancien demi de mêlée international prend toujours le temps de présenter la thématique de la séance travail à l’équipe faisant office de "sparring-partners". Il a donc pris le temps d’échanger avec les espoirs de Provence Rugby avant que ses joueurs ne le rejoignent sur le terrain.

La question du jour concernait notamment la présence du troisième ligne Charles Ollivon. Ce dernier avait écourté sa séance d’entraînement lundi en raison d’une « tension ressentie dans un mollet », dixit l’entraîneur des avants William Servat. Mardi, le Toulonnais était même totalement absent de l’entraînement, suivant la séance depuis le bord de la touche. Cette fois-ci, il était bien présent et a pris part à l’opposition du jour. De bon augure dans la perspective de la rencontre face à l’Italie le 6 octobre prochain à Lyon (21h00).

Voici le menu du soir de "viàMidol" !\ud83d\udea8



Dès 19h, rendez-vous sur notre site Rugbyrama et sur la chaîne télé @viaOccitanieTV pour suivre en direct "viàMidol - le journal du mondial" ! pic.twitter.com/SPC5oxNP7I — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 28, 2023

Julien Marchand au repos

En revanche, Julien Marchand, annoncé en début de semaine comme susceptible postulant pour le match contre les Transalpins, est resté au repos. Il a profité du soleil estival au bord du terrain. Tout comme le troisième ligne Paul Boudehent, sous protocole commotion jusqu’à dimanche. Quant à la composition du XV de départ pour affronter l'Italie, il faudra attendre l'entraînement de dimanche pour en savoir plus. Ce jour, le staff technique des Tricolores avait bien pris soin de mixer les probables titulaires et les possibles.

À l’issue de l’entraînement, les Bleus se sont prêtés à une séance de dédicaces et de photos avec les spectateurs présents. Parmi eux, se trouvait d’ailleurs un invité prestigieux en la personne de l’ancien troisième ligne emblématique du RC Toulon, Léon Loppy. Ce dernier a profité de l’occasion pour claquer une bise à son neveu Gaël Fickou, quasiment le local de l’étape.