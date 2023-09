Pour la reprise, après trois jours de repos, les Bleus ont pris possession du stade Georges-Carcassonne d’Aix-en-Provence. La bande à Galthié a proposé une opposition face à des jeunes de Provence Rugby.

Sous le soleil bucco-rhodanien, l’équipe de France s’est remise au travail. En fin d’après-midi, le groupe des Bleus, excepté Dupont, a réalisé plusieurs exercices de phase de rucks avec une prise dynamique de l’axe. Hormis les journalistes, et le personnel de sécurité, personne n’était convié à ce quart d’heure d’entraînement ouvert aux regards indiscrets.



Présent dans la salle de musculation improvisée sous un chapiteau géant, Julien Marchand, qui a repris pour la première fois la course, ce lundi, après sa blessure à la cuisse contractée contre la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture, a poursuivi un travail individuel. Victime d’une commotion tout juste après son entrée en jeu face à la Namibie, Paul Boudehent a assisté au spectacle sur le côté. Son état est bon, et sa reprise avec le groupe pourrait intervenir la semaine prochaine.

Victimes, respectivement, d'une blessure à une cuisse contre le Nouvelle-Zélande et d'une commotion face à la Namibie, le talonneur et le troisième ligne sont sur la voie d'un retour avec dans le viseur le match de l'Italie.https://t.co/2dfw3ngh3v — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 25, 2023

Alldritt, Villière et Macalou avaient la bonne chasuble

Face à des Provençaux vêtus de noir, le staff de l’équipe de France a proposé deux autres couleurs. Dans l’équipe des bleus, il y avait notamment Sekou Macalou, qui pourrait fêter sa deuxième feuille de match dans cette Coupe du monde. Maxime Lucu était également dans ce groupe.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - XV de France : Maxime Lucu pressenti pour débuter face à l’Italie

En balance avec Bielle-Biarrey, Villière était présent au côté du troisième ligne du Stade Français Paris et du demi de mêlée bordelais. Ménagé pour une douleur à un genou, Alldritt a pris place dans ce paquet d’avants, où figurait également Bastien Chalureau. Le deuxième ligne pourrait, même si nous sommes encore loin de la rencontre face aux Transalpins, programmée le 6 octobre prochain, fêter sa première titularisation en Coupe du monde. Preuve s’il en fallait que cet entraînement ne puisse donner une totale certitude, Baille était présent avec les joueurs cités précédemment, mais il portait le n°17.



Victime d’un coup à un genou, Atonio était du côté des blancs, notamment aux côtés d'Ollivon, de Hastoy, et de Danty. Cette équipe, avec les absents, a été renforcée par quelques éléments évoluant avec l’équipe des Espoirs de Provence Rugby.



La première tendance : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Villière ; (o) 10. Jalibert, (m) 9. Lucu ; 7. Cros, 8. Alldritt, 6. Macalou ; 5. Chalureau, 4. Flament ; 3. Falatea, 2. Mauvaka, 1. Wardi.