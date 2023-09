Ce mercredi matin, une délégation tricolore a rejoint l’institut médico-social des Parons, situé sur les hauteurs d’Aix-en-Provence. Au menu ? Bain de foule et belle ambiance…

Quelques heures après avoir été fêtés par plusieurs centaines de personnes sur la place de l’Hôtel de Ville, à Aix-en-Provence, les Tricolores ont été accueillis ce mercredi matin à l’Institut des Parons, le centre médico-social le plus important de la région. Là-bas, quelques 300 personnes en situation de handicap ont donc applaudi la délégation tricolore menée par Raphaël Ibanez, le manager du XV de France.

Thibaud Flament, François Cros, Arthur Vincent, Yoram Moefana et Maxime Lucu étaient notamment de la partie. Patrick Derewiany

Étaient aussi présents, ce matin-là, le trois-quarts centre de l’Union Bordeaux-Bègles Yoram Moefana, le deuxième ligne du Stade toulousain Thibaud Flament, son coéquipier dans la ville rose François Cros, l’attaquant montpelliérain Arthur Vincent ou encore le basco-girondin Maxime Lucu.

"Nous vous aimons, Messieurs !"

À l’institut des Parons, bâtisse posée sur 12 hectares de verdure et qui accueille à l’année des pensionnaires âgés de 6 à 72 ans, les Tricolores ont d’abord sagement écouté le discours du directeur du centre, Thierry Pouplier : "Messieurs, vous avez su créer une équipe avec une âme et nous vous aimons. Nous espérons tous que vous irez au bout !" Quelques mots auxquels Raphaël Ibanez répondit de la sorte : "Nous sommes tous très impressionnés par votre accueil. Notre but est bien évidemment de gagner des matchs mais surtout de rassembler le plus possible autour de cette équipe de France".

Le XV de France a été chaleureusement accueilli à l'institut provençal. Patrick Derewiany

Passé les présentations, les joueurs du XV de France se sont ensuite prêtés au jeu des "questions-réponses" avec les enfants de l’institut, lesquels demandèrent par exemple à Arthur Vincent et Yoram Moefana ce qu’ils mangeaient avant un match ("poulet-pâtes", d’une seule voix) et qui était le joueur le pus costaud de l’équipe ("Uini Atonio", à l’unanimité). Cet après-midi, les internationaux français seront au repos : pour certains, ils vaqueront à leurs occupations et visiteront la ville ; pour d’autres, ils passeront entre les mains expertes des kinés du groupe France.

Vidéo de Patrick Derewiany