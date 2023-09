Paul Alo-Emile dispute la Coupe du monde dans un pays où il joue depuis 2015 et dont il maîtrise désormais parfaitement la langue. Le pilier du Stade français disputera, ce jeudi, un match crucial pour la qualification avec les Samoa, face au Japon, à Toulouse (21h).

Paul, vous jouez depuis plusieurs saisons au Stade français Paris. Qu’est-ce que cela fait de disputer cette Coupe du monde en France, un pays que vous connaissez bien désormais ?

C'est vraiment très spécial pour moi. Ça fait huit ans que je suis là, j'entame ma neuvième saison ici, c'est un peu devenu ma maison. J'ai deux enfants qui sont nés ici. La France, c'est vraiment chez moi ! Dans notre groupe, il y a des joueurs qui n'étaient jamais venus en France, c'est un plaisir pour moi de les accueillir en quelque sorte, de leur présenter la vie à la française, et surtout la gastronomie ! Je suis vraiment très heureux d’être ici.

En juillet dernier, lors de la Pacific Nations Cup, vous avez gagné au Japon (22-24). Que retenez-vous de cette rencontre ?

C’était un jour important pour nous d’avoir battu le Japon, à l’extérieur qui plus est ! Nous sommes évidemment très fiers d'avoir gagné contre cette équipe. C'était la première fois en onze ans que nous battions le Japon ! Perdre pendant onze ans contre le Japon montre que ce n'est pas facile de les dominer. C’est une équipe avec de la force physique et des joueurs clé. Pour gagner à nouveau, il faut que nous ayons confiance en notre plan de jeu et que nous jouons notre jeu comme nous l’avons dit. Cette performance nous l’avait montré ! Ce match face au Japon sera très important, plus que les autres matchs. Une fois cette rencontre terminée, nous nous concentrerons sur l’Angleterre puis sur la suite. Mais avant ça, nous voulons gagner contre le Japon !

Vous attendez-vous à ce que le match se gagne devant ?

Oui, le jeu d’avants sera vraiment essentiel. Cela sera un secteur clé pour pouvoir gagner cette rencontre. Nous devrons être concentrés et efficaces sur les mêlées et les rucks et nous y engager pleinement. Mais il y a 23 joueurs sur le terrain. Nous devrons, bien sûr, être tous en confiance sur le terrain pour aller chercher une victoire !

Vous avez posé beaucoup de problèmes à l’Argentine et vous auriez pu vous imposer. Qu’est-ce qu’il vous a manqué pour gagner cette rencontre ?

Il n’y a pas de secret : nous n’avons pas été bons dans l’exécution pour finir nos actions en commettant des fautes techniques et en ne marquant pas de points quand nous sommes allés dans leur camp. Nous avions abordé le match avec un maximum de confiance. Nous avions l’équipe et le plan de jeu pour les battre. Mais nous avions commis trop d’erreurs. Cette semaine, nous avons accentué notre travail pour, justement, arriver à concrétiser nos actions afin de pouvoir battre une très bonne équipe du Japon. Nous avons tourné la page de l'Argentine !