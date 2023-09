Le sélectionneur des Samoa s’est montré plutôt satisfait de la performance de ses joueurs et regrette la perte du bonus défensif à la fin, tout en étant conscient des lacunes à gommer pour battre le Japon.

Aujourd’hui ce fut un match compliqué pour votre équipe. Comment vous sentez-vous après ce match contre les Pumas ?

En effet, cela a été un match difficile. Nous n’avons pas pu mettre notre jeu en place et avons subi la pression des Argentins. Ils ont su s’adapter aux conditions lors de la première mi-temps. Je suis malgré tout très fier de mes gars. Nous avons mis un essai. Bien sûr, nous aurions pu faire beaucoup plus. Il nous a manqué quelques éléments.

Malgré tout, vous parvenez à revenir à six points à quelques minutes de la fin. Avez-vous des regrets de perdre le bonus défensif sur la fin ?

Nous voulions aborder ce match en récupérant quelque chose. Je suis assez déçu de ne pas avoir eu le bonus défensif. Nous avions l’opportunité de le conserver. Ce sont les joueurs qui doivent avant tout être très déçus. Cela ne reflète pas la qualité de mes joueurs et de leur jeu. Bien sûr que c’est une déception. Je suis fier de mes joueurs. À ce niveau-là, nous devons saisir l’ensemble des opportunités qui s’offrent à nous. Nous avons un autre gros match qui arrive dans six jours contre le Japon.

Justement, comment allez-vous aborder les prochains matchs sachant que le délai est très court ?

Nous devons vraiment comprimer le temps de préparation des prochains matchs. C’est le calendrier du tournoi qui est fait comme ça. Nous allons passer moins de temps sur le terrain. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à produire pour aborder le prochain match en étant le plus frais possible. Je crois que l’Argentine a deux semaines de libre avant de jouer son prochain match, et avait déjà eu deux semaines avant ce match. Nous sommes préoccupés par ce qui va se passer demain et dans les prochains jours. Nous allons rapidement se projeter sur le prochain match dès ce week-end.

Pour en revenir à la rencontre contre l’Argentine, vous avez reçu un carton jaune dès la première minute de jeu. Est-ce que cela a affecté le reste de l’équipe ?

C’est bien sûr très frustrant puisqu’on perd un joueur, Duncan Paia’aua, dès le début du match pour quelques minutes. Cela a été difficile pour les leaders de l’équipe. L’Argentine en a profité pour prendre l’avantage.

Sur ce match, vous vous êtes montrés maladroits et indisciplinés. Comment faire pour essayer d’aller de l’avant et de réduire ces erreurs ?

Ce sont des éléments que nous avons essayé de corriger depuis le week-end dernier. Nous devons nous améliorer dans des moments cruciaux et concrétiser nos temps forts. Cela fait partie des moments que nous devons maîtriser. Il faudra faire mieux pour les prochains matchs, et nous allons tout faire pour concrétiser cela contre le Japon.

Comment pensez-vous réduire le fossé entre vous et les plus grandes équipes, comme l’Argentine ?

Il y a une corrélation directe entre le nombre de matchs disputés mais surtout sur la qualité des matchs. J’aime beaucoup les Fidji, je suis très fier de ce qu’ils ont pu réaliser jusqu’à présent. Nous avons hâte de montrer ce dont nous sommes capables contre l’Angleterre. Jouer des matchs contre les équipes du top 10 mondial comme l’Argentine ou l’Angleterre est particulièrement important pour nous. Nous, Samoans, avons besoin de modèle et d’inspiration comme les Fidji. La différence pour nous, c’est notre population. Dans les prochaines années, nous allons voir pour essayer de participer à différents tournois qui nous permettront d’acquérir un meilleur niveau encore.